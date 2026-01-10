Trump dice que EE.UU. tomará medidas para adquirir Groenlandia “les guste o no”

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos tomará medidas sobre Groenlandia y Venezuela para evitar que Rusia o China se establezcan en esos territorios estratégicos.

Durante un encuentro con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, Trump destacó que Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, es crucial para la seguridad nacional y que no permitirá que potencias extranjeras ocupen la isla.

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia, y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos”, dijo el mandatario.

El presidente también defendió la operación militar realizada el pasado sábado en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Trump aseguró que la acción busca proteger la soberanía estadounidense y la seguridad de los ciudadanos.

“No queremos que Rusia o China estén en Venezuela”, afirmó Donald Trump.

Trump busca negociar con Dinamarca

Trump reiteró que buscará negociar con Dinamarca, pero advirtió que Estados Unidos actuará “por la manera fácil o por la difícil” si no se alcanza un acuerdo. Señaló que Groenlandia, además de su valor estratégico, posee recursos como petróleo y tierras raras, y que su control permitiría a Estados Unidos proteger mejor la región del Ártico.

La propuesta de Trump ha generado rechazo entre los líderes europeos, quienes defienden la soberanía de Dinamarca y Groenlandia y llaman a la cooperación de la OTAN para garantizar la seguridad del Ártico.

En una declaración conjunta, mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca afirmaron que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que solo ellos pueden decidir sobre sus asuntos.

Trump advirtió que la OTAN debe comprender la postura de Estados Unidos.

“No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que pasará si no lo hacemos”, dijo, subrayando la importancia de la isla como punto estratégico entre Norteamérica y Europa.

Trump afirmó que Washington abordará la situación en los próximos meses, en paralelo con la expansión de inversiones y operaciones petroleras en Venezuela.

