Hija de Alicia Villarreal niega que su relación esté rota por nuevo romance de la cantante

Melenie, quien es hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se sinceró en un reciente encuentro con los medios de comunicación sobre la relación que mantiene con su madre, luego de que diera mucho de qué hablar por una transmisión que hizo en sus redes sociales y en la que detalló que estaban distanciadas por las recientes decisiones de la cantante.

Si bien dio a entender que no aprobaba la manera en que su mamá ha llevado su relación con Cibad Hernández, en una reciente entrevista la joven negó de manera determinante que su relación esté rota.

“Siento que se hizo mucho alboroto, en realidad ella y yo estamos bien”, inició contando Melenie.

A pesar de negar que la relación entre ambas esté rota, Melenie reconoció que sigue sin estar de acuerdo con la forma en que su mamá se dio una nueva oportunidad en el amor.

“Obviamente no estoy de acuerdo en ciertas cosas, como lo había mencionado en TikTok, pero eso no significa que le esté faltando al respeto. Nada de lo que dije en el live es algo que ella no sabía. Ella sabe mi posición, también respeta mi punto, así como yo respeto lo que ella está haciendo y su relación. Estamos bien. Se ha mantenido ese margen de respeto y bien”, continuó Melenie, quien ya no vive con su mamá, sino ya comenzó a labrar su propio camino.

Melenie compartió en la misma entrevista que su mamá no se molestó con los comentarios que hizo en su transmisión de TikTok, pues ambas se han caracterizado por respetar la opinión de la otra a pesar de que no compartan los mismos puntos de vista.

“Como ella se expresa, a mi también me deja expresarme. No se ha tocado el tema”, reveló Melenie en torno a su controversial video de TikTok.

¿Qué dijo Melenie Carmona en torno a su mamá y Cibad Hernández en el pasado?

En el video en cuestión se ve y oye a una Melenie cansada de su mamá, de los problemas familiares e, incluso, dejó entrever que no aprueba la manera en que su progenitora ha manejado su relación con Cibad Hernández, quien es varios años menor y quien llegó a su vida tras su mediática separación de Cruz Martínez.

“Yo sé que ahorita mi mamá está pasando por una situación emocionalmente difícil. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero eso no significa que yo voy a tener que estar solapando, aguantando o aplaudiéndole cosas de las que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas”, dijo Melenie en un fragmento de su video.

Enseguida compartió que esperaba que su mamá manejara su nueva relación con un bajo perfil y lejos de los reflectores, en especial porque Alicia tuvo dos hijos con Cruz Martínez, su última pareja y a quien denunció por violencia familiar.

“Yo me refería a prudencia en el aspecto que yo sabía que si hacían todo este numerito, que los TikToks y la ma…, iban a empezar a ching… con qué opino yo, qué opinan tus hermanos y no sé qué. ¿Ustedes qué creen que opinamos? Es una pregunta muy estú…, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos, yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él”, continuó la joven, quien decidió mantener distancia por su paz mental, lo que la llevó a dejar de seguir a su madre desde septiembre pasado, pues no le interesaba saber qué pasaba con su vida.

Sigue leyendo: