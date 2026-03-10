Congresista de California pide devolver a familia deportada a Colombia

Un representante del Área de la Bahía pide al Congreso que traiga de regreso a California a una familia que fue deportada la semana pasada a Colombia.

El representante de East Bay, Eric Swalwell, solicita que se obligue al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a devolver a una madre y a sus dos hijos, uno de ellos con una discapacidad auditiva, que fueron deportados después de ser arrestados con engaños.

Trump promised to deport violent criminals. Instead, they deported a 6-year-old deaf child without his hearing device.



— Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) March 9, 2026

La semana pasada, Leslie Rodríguez Gutiérrez fue deportada a Colombia junto con sus dos hijos, entre ellos Joseph, de 6 años, quien es sordo y necesita usar dispositivos auditivos.

El arresto de Rodríguez ocurrió durante una cita en la oficina de inmigración en San Francisco, a la que acudió engañada porque le habían dicho que únicamente necesitaba renovar unas fotografías.

De acuerdo con el abogado de Rodríguez, Nikolas de Bremaeker, la mujer fue obligada a firmar los papeles de deportación, sin permitirle la oportunidad de recuperar un dispositivo auditivo para Joseph, quien asiste a la Escuela para Sordos de California, en Fremont.

“Mientras estamos aquí, mi equipo acaba de llegar a Colombia y está colocando de nuevo los auriculares en el oído del niño. Le hemos devuelto la escucha al niño, pero, ¿qué le ha pasado a nuestra alma, a nuestra nación?”, dijo el representante Swalwell este lunes durante una conferencia de prensa.

Después de este caso, el representante Swalwell quiere que el Congreso inicie audiencias para abordar los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como las violaciones del debido proceso.

“Si quieres deportar a un jefe de un cártel, aquí todos te ayudarán a empacar, pero si vienes por un niño de 6 años, tienes que pasar sobre nosotros. ¿Cómo arruinarle la vida a un niño sordo de 6 años hace que nuestra comunidad o nuestro país sean más seguros? No, lo hace más oscuro”, declaró Swalwell.

El abogado De Bremaeker aseguró que el arresto y deportación de la mujer hispana y sus dos hijos fue ilegal en muchos aspectos.

“A pesar de cumplir con cada uno de los puntos de la orden de supervisión y hacer exactamente lo que el gobierno le pide en todo momento, ella fue detenida y deportada de esta manera increíblemente cruel e inhumana“, dijo.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Leslie Rodríguez tenía una orden de deportación de 2024 y que se le ofreció la oportunidad de ser deportada con sus dos hijos.

El domingo, el abogado De Bremaeker dijo que ICE presionó para que Leslie Rodríguez firmara un documento en un idioma que no entendía y que la puso en un vuelo a un centro de detención lejano, todo en cuestión de unos minutos.

“Es una acción que conmociona la conciencia. ICE le negó a Joseph los dispositivos de asistencia que necesita para vivir“, expresó el abogado.

