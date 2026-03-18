Hispana arrestada por enviar drogas por correo a cárcel en Riverside

Una mujer hispana fue arrestada este martes 17 de marzo como sospechosa de enviar drogas por correo postal a una cárcel en el condado de Riverside.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) informó que Sabrina Triguero, residente de Las Vegas, presuntamente utilizó en enero de este año el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para su operación de tráfico de estupefacientes.

Smuggling Narcotics into a Correctional Facility Investigation https://t.co/iiy5yTzzAZ — Riverside County Sheriff (@RSO) March 17, 2026

El RSO dijo que Triguero fue detenida y puesta bajo custodia en el Centro Correccional Comunitario de North Las Vegas por presunto tráfico de drogas, después de una investigación que se llevó a cabo desde enero.

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“Durante la investigación, Sabrina Triguero, de 35 años y residente de Las Vegas, Nevada, fue identificada como la sospechosa que enviaba narcóticos al Centro Correccional de la Oficina del Sheriff de Riverside por correo postal“, informó el RSO en su comunicado.

“Nancy Domínguez, de 40 años y residente de Rialto, fue identificada como la reclusa a quien se enviaban los narcóticos”, agregó la oficina del sheriff.

La investigación comenzó después de que los agentes encontraron pruebas de que algunos ciudadanos estaban colaborando con reclusos para introducir narcóticos de contrabando en el Larry Smith Correctional Facility, en Banning, a través del USPS.

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Este martes, se ejecutó una orden de registro en el domicilio de Triguero, en la cuadra 3000 de West Lake Mead Boulevard, en North Las Vegas, donde la sospechosa fue arrestada.

El operativo se ejecutó con la colaboración de un escuadrón SWAT del Departamento de Policía de North Las Vegas y el Grupo de Trabajo Regional de Operaciones Antidrogas de North Las Vegas.

“Durante un registro de la residencia, se encontraron más de media onza de una sustancia que se sospecha que es metanfetamina y pruebas relacionadas con la investigación sobre el contrabando de narcóticos en la cárcel”, dijo el RSO en su comunicado.

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El sheriff indicó que el caso sería remitido a la Fiscalía del condado de Riverside para su consideración.

Si alguna persona tiene información adicional sobre el caso, debe comunicarse con el investigador del RSO James Dickey al 951-955-7019 o con el agente penitenciario Jerod Price al 951-922-7774.

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