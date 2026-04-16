Arquidiócesis de Miami critica recorte de $11 millones a Caridades Católicas para menores migrantes

La Arquidiócesis de Miami reaccionó al anuncio del gobierno del presidente Donald Trump sobre la cancelación de un contrato de 11 millones de dólares con Caridades Católicas en Miami, destinado a la atención de menores migrantes no acompañados.

Destacó que a decisión pone en riesgo un programa con más de 60 años de operación enfocado en brindar cuidado a niños que llegan solos al país, una situación que la Iglesia local considera preocupante por su impacto inmediato.

Advertencia sobre el futuro del programa

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, expresó preocupación por la suspensión del financiamiento y advirtió que, sin esos recursos, el programa podría quedarse sin fondos en aproximadamente tres meses.

Wenski señaló que el contrato formaba parte de una colaboración histórica entre la Iglesia y el gobierno federal para atender a menores migrantes no acompañados.

ADOM :: 'For more than 60 years, the Archdiocese of Miami’s services for unaccompanied minors have been recognized for their excellence' https://t.co/lDmpV6c9P4 — Thomas Wenski (@ThomasWenski) April 16, 2026

“Esos fondos son para el contrato que hemos tenido con el gobierno por más de 60 años”, explicó el arzobispo.

“Era una manera de colaborar con el gobierno para dar tratamiento o protección a los niños que llegaron a este país sin ser acompañados por sus padres”, precisó.

Cuestionamientos por la falta de explicaciones

La Arquidiócesis también cuestionó la falta de información oficial sobre la decisión. Wenski afirmó que no se han dado razones claras para la suspensión del financiamiento.

“Se suspendió desafortunadamente, no sabemos por qué”, dijo.

El líder religioso pidió al gobierno federal reconsiderar la medida, al considerar que afecta directamente la continuidad de la atención a una población vulnerable.

“Queremos que el Gobierno Federal reconsidere su decisión”, agregó.

Impacto en un programa considerado modelo

Los servicios de Caridades Católicas en Miami han sido reconocidos más allá del estado como un modelo de atención para menores migrantes no acompañados.

El director ejecutivo de la organización, Peter Routsis Arroyo, destacó que el programa incluso ha servido de referencia para otras instituciones.

Según explicó, el propio gobierno federal ha solicitado apoyo para capacitar a otras agencias y abrir centros similares.

Antecedentes de la decisión federal

El contrato cancelado, valorado en $11 millones de dólares, formaba parte de una relación de más de seis décadas entre Caridades Católicas y el gobierno estadounidense.

De acuerdo con información del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la decisión responde a una reducción en el número de menores no acompañados bajo cuidado de la organización, en comparación con administraciones anteriores.

El HHS también señaló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados está cerrando y consolidando instalaciones como parte de los esfuerzos federales para controlar la migración y el tráfico de menores.

Posible impacto a corto plazo

La Arquidiócesis advirtió que, sin el financiamiento, el programa podría dejar de operar en un plazo de tres meses, lo que abriría incertidumbre sobre el futuro de los menores que actualmente dependen de estos servicios de atención.

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