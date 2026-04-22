El senador Ed Markey acusa al gobierno de crear “un apocalipsis energético” en el estrecho de Ormuz

Ed Markey, legislador por Massachusetts, responsabiliza a la administración Trump de haber ocasionado con la guerra en Irán “un apocalipsis energético” en el estrecho de Ormuz yuna crisis económica a nivel global.

Se calcula que una quinta parte del consumo mundial de petróleo se transporta a través del Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, lo cual implica obligatoriamente cruzar por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde que Estados Unidos declaró la guerra en contra de la República Islámica, el 28 de febrero, muy pocos buques han logrado superar el bloqueo implementado por las autoridades iranís.

Dicha estrategia persigue un par de objetivos: castigar a Estados Unidos y a sus aliados dejándolos eventualmente sin combustible pues, ante la falta de crudo y sus derivados, los precios de la mayoría de los productos se están incrementando hasta alcanzar valores no registrados desde 2008.

Ese año, el Brent —variedad de crudo extraído del Mar del Norte— llegó a cotizarse en $147,50 dólares por barril.

El otro beneficio que Irán pretende aprovechar consiste en la posibilidad de establecer, de manera permanente, una caseta de peaje donde se pagaría un millonario porcentaje por cada carga transportada, pero se advierte que el dinero se cubriría en yuanes, esto por utilizar la citada vía marítima para transitar por ellos.

Después de casi dos meses de permanecer cerrado, el estrecho de Ormuz está plagado de embarcaciones deseosas de salir de ahí. (Crédito Archivo AP)

Durante su participación en la Cumbre de Atención Médica organizada por el medio informativo Politico, el senador Markey se refirió a las consecuencias de no analizar a detalle las implicaciones que conllevó haber desafiado al gobierno de Teherán.

“La administración tiene un gran problema ahora mismo porque ha creado un apocalipsis energético en el estrecho de Ormuz, situación que está afectando a todo”, indicó.

Acto seguido, el demócrata quien además forma parte del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, hizo hincapié en que la ciudadanía recordaría todo lo que está sucediendo cuando se presente a sufragar durante las elecciones intermedias.

“Trump está intentando, fundamentalmente, que la gente olvide esta amenaza, pero irónicamente la ha puesto en juego con su invasión de Irán. Y todos estos problemas energéticos y climáticos vuelven a confluir en una gran historia que resultará cada vez más amenazante para los republicanos este otoño”, puntualizó.

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