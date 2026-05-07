Bombero hispano de Riverside acusado de agresión sexual

Un bombero-paramédico hispano fue acusado este miércoles de agredir sexualmente a tres mujeres mientras estaba de servicio en el condado de Riverside.

David Rentería III, de 51 años y miembro de Cal Fire Riverside, compareció este miércoles en el Centro de Justicia del Suroeste, en Murrieta, para una audiencia de cargos.

De acuerdo con los fiscales del condado de Riverside, Rentería se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves, entre ellos secuestro para cometer un delito sexual, así como otros cargos de violación con agravantes.

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Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside arrestaron al bombero hispano el mes pasado en su domicilio de Placentia después de iniciar una investigación en enero de este año.

Según los fiscales, el bombero-paramédico de Cal Fire Riverside agredió sexualmente a tres mujeres diferentes.

El abogado que representa a una de las presuntas víctimas dijo que Rentería conoció a la mujer en línea antes de supuestamente atraerla a la estación 96 de Cal Fire en Temecula mientras él se encontraba de servicio en noviembre de 2025.

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Según el abogado, la mujer dijo que Rentería la llevó a un cobertizo detrás de la estación de bomberos, abusó de ella repentinamente y la retuvo contra su voluntad.

Cuando ella le dijo que quería regresar a su casa a lado de sus hijos, Rentería supuestamente la amenazó con hacerles daño si no accedía a sus demandas.

El abogado dijo que la mujer logró escapar del asedio de Rentería y denunció el incidente a las autoridades.

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Durante la audiencia de este miércoles, la fiscal adjunta del condado de Riverside, Sarah Crowley, dijo que la fiscalía también alega que el bombero hispano ató y amordazó a una de las víctimas durante una de las agresiones sexuales.

“Una acusación adicional con respecto a una de las víctimas es que la ató y la amordazó mientras la violaba“, declaró Crowley en el tribunal.

El juez determinó posponer hasta junio la comparecencia de Rentería debido a que su abogado particular no estaba disponible este miércoles.

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La fiscalía del condado de Riverside dijo que, por los cargos en su contra, Rentería podría enfrentar una condena a cadena perpetua bajo la ley de sentencias “One Strike” de California.

“Según la ley de California que permite la imposición de penas desde el principio, debido a estas acusaciones y a estos cargos específicos, se enfrentaría a cadena perpetua”, reiteró Crowley.

La fiscalía de distrito del condado de Riverside dijo que el caso de Rentería y sus presuntas agresiones sexuales se mantiene bajo investigación.

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