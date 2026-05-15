Hechos de la semana en inmigración: ICE cambia de rostro entre polémicas, renuncias y tensión por operativos migratorios

David Venturella será el nuevo director interino de ICE ante la salida de Todd Lyons a finales de este mes.

El veterano funcionario de ICE asumirá el cargo en medio de controversias por los violentos operativos de ICE (y de CBP) a través del país que cobraron la vida de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes migratorios, y cuando la agencia enfrenta múltiples demandas por violaciones de derechos, incluso de ciudadanos, durante las intervenciones de ambas agencias.



Venturella también asume funciones en medio de un tranque entre demócratas y republicanos por las reformas que exigen los primeros en torno a la conducta de los agentes y a un proceso de rendición de cuentas al momento inexistente. Ese tranque provocó un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y ahora los republicanos buscan agregar otros $70,000 millones de dólares para ICE y CBP mediante el proceso de conciliación y sin apoyo demócrata, pues se aprueba con una simple mayoría.



Lo que más llama la atención es que Venturella es un exejecutivo de GEO Group, la cuestionable firma privada que opera 23 centros de detención de ICE con más de 26,000 camas, muchos de los cuales han sido denunciados por abusos, incluyendo falta de atención médica adecuada, y donde incluso se han registrado varias muertes.

Según reportó La Opinión, “de acuerdo con documentos públicos, GEO Group mantiene contratos con ICE valuados en más de mil millones de dólares… La congresista demócrata Delia Ramírez criticó duramente el nombramiento. “Seamos claros: su nombramiento tiene como objetivo garantizar que los jefes corporativos de Trump sigan lucrándose a costa del sufrimiento de nuestras comunidades”’.

La Opinión también informó que “de acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, Venturella habría intervenido personalmente en un caso migratorio para garantizar la detención y deportación de una mujer vinculada a un aliado cercano de Trump”. El DHS lo niega.



Mientras tanto, renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza



Michael Banks presentó su renuncia inmediata al cargo de jefe de la CBP. CNN informó que “durante el mandato de Banks, un funcionario subordinado de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, se puso al frente de la campaña de represión migratoria del gobierno en el interior de Estados Unidos, con la aprobación de la entonces secretaria (del DHS) Kristi Noem”.



Trump alabó a Banks y a Bovino por su desempeño, pero tras el rechazo del público estadounidense a los operativos que catalogan de excesivos, ambos funcionarios ahora están fuera.

El mes pasado, The Washington Examiner reveló que seis empleados y exempleados de CBP acusaron a Banks de pagar por los servicios de prostitutas en viajes al exterior durante la pasada década. Aparentemente, Banks fue investigado, pero la pesquisa se detuvo durante la dirección de Noem.

Pese a renuncias y despidos de alto nivel, los operativos migratorios siguen aterrorizando a la comunidad.



La Opinión informó sobre un reporte de UnidosUS que concluye que “los Afiliados de UnidosUS que atienden a comunidades hispanas locales reportan con frecuencia que familias enteras evitan atención médica por miedo a que agentes de ICE puedan presentarse en hospitales o clínicas y proceder con detenciones basadas en su aspecto o forma de hablar”.



“Otras políticas de la administración Trump han erosionado el acceso de la salud…La aplicación indiscriminada de las leyes migratorias, el intercambio de registros de Medicaid con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la normativa de carga pública han generado un profundo efecto disuasorio”, según el informe.



Para completar, ICE estará en algunos estadios del Mundial 2026



Una gran preocupación está generando el anuncio de que agentes de ICE estarán presentes en algunos juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través del país realizando labores de “apoyo” de seguridad. No se habló de redadas masivas, pero no se descartó que exista la posibilidad de que se produzcan algunos arrestos.

Se indicó, empero, que no habría agentes en el Estadio SoFi ni en el Coliseo Memorial de Los Ángeles.

“Los visitantes internacionales que lleguen legalmente a Estados Unidos para asistir al Mundial no tienen nada de qué preocuparse”, dijo un portavoz del DHS citado por The Hill. “Lo que convierte a una persona en objeto de las medidas de control migratorio es si se encuentra o no en territorio estadounidense de manera ilegal; y punto”.



“Al mismo tiempo, los visitantes extranjeros DEBEN ser proactivos y comenzar a preparar sus planes de viaje y documentos con suficiente antelación para garantizar una experiencia de viaje sin contratiempos”, agregó la agencia.



Demócratas abogan por solución legislativa permanente para los ‘Dreamers’



La Opinión informó que “senadores demócratas y organizaciones defensoras de inmigrantes encendieron las alarmas sobre el futuro de miles de beneficiarios del programa DACA, luego de denunciar retrasos en renovaciones, detenciones y deportaciones bajo la administración de Donald Trump”.

“Datos citados por los legisladores señalan que durante 2025 al menos 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos y 86 deportados, pese a contar con protecciones activas”, indicó el diario.

“Uno de los testimonios más impactantes fue el de Ariel, una enfermera radicada en San Francisco que llegó a Estados Unidos a los dos años y que ahora enfrenta el riesgo de perder su empleo debido al retraso en la renovación de su protección migratoria”, agregó.



“Está a punto de perder su trabajo cuidando enfermos y la promoción por la que había trabajado, debido a las fallas y crueldad de la administración Trump”, afirmó el senador demócrata de California, Alex Padilla.



Despiden en Durango a Kevin González



“Con flores blancas, música de banda de guerra y aplausos, familiares, compañeros y maestros dieron el último adiós a Kevin González, un joven de 18 años que falleció a causa de cáncer de colon en fase terminal en Durango. El homenaje de cuerpo presente se realizó en la preparatoria donde estudiaba, en un ambiente marcado por la tristeza, pero también por el cariño de quienes compartieron momentos con él”, escribió La Opinión.



Telemundo reportó que el joven fue despedido en la escuela secundaria de la que no llegó a graduarse y que el joven aspiraba a convertirse en abogado. También lo despidieron en una emotiva ceremonia en la Catedral de Durango.

Kevin y sus padres vivieron una odisea para poder reunirse antes de que el joven falleciera este pasado domingo, pues habían sido detenidos al tratar de ingresar a Estados Unidos sin documentos para ver a su hijo. Kevin se trasladó a México a esperarlos.



Un juez federal en Arizona finalmente ordenó la deportación expedita a México y sus padres pudieron verlo antes de su deceso.



Cita de la semana:

“Nos deja con el corazón roto… Un corazón vacío”, dijo a Telemundo Maricela Ramírez, tía de Kevin González, el joven de 18 años de edad, paciente terminal de cáncer, que conmovió a muchos por la odisea que vivió para ver a sus padres detenidos por inmigración antes de fallecer.

Sigue leyendo: