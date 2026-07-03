Hechos de la semana en inmigración: Trump pierde en la Corte, pero ICE endurece operativos

El presidente Donald Trump sufrió un revés en sus planes de eliminar mediante orden ejecutiva la ciudadanía por derecho de nacimiento a bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados luego de que la Corte Suprema falló en su contra en votación 6-3.

El máximo tribunal ratificó así la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

El juez presidente, John Roberts, escribió a nombre de la mayoría que “la ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.

Trump prometió que seguirá tratando de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante legislación. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho.

Expertos y académicos coinciden en cuán difícil es aprobar una enmienda constitucional. Se requiere el voto de dos terceras partes del Senado y de la Cámara Baja, y luego tiene que ser ratificada por tres cuartas partes de las legislaturas estatales. Y en el caso de la ciudadanía por nacimiento, hasta el momento, el consenso es mantenerla.

El fallo fue aplaudido por una coalición de organizaciones de defensa de derechos civiles y de los inmigrantes, reportó La Opinión.

Los grupos “celebraron el fallo, al considerar que protege un principio constitucional que durante más de 150 años ha definido quién es ciudadano estadounidense”.

“Además de reconocer la resolución judicial, varios colectivos aprovecharon para advertir que el intento del presidente Donald Trump por restringir este derecho no debe quedar en el olvido”, informó el diario.

“Todo inmigrante en nuestro país debería recordar lo que Donald Trump intentó hacer”, dijo Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).

Este era uno de los fallos más anticipados de este año por las enormes implicaciones jurídicas, legales y humanitarias que tendría eliminar la ciudadanía por nacimiento de un plumazo, aunque expertos coincidían en que las posibilidades de que Trump prevaleciera eran mínimas.

A pesar de este revés, la Corte Suprema le ha dado victorias a Trump que afectan a millones de inmigrantes, como, por ejemplo, la cancelación del TPS para haitianos y sirios, que tiene el potencial de impactar a los 1.3 millones de beneficiarios del programa procedentes de 17 países. Trump canceló las protecciones de 13 de esos países.

Su estrategia consiste en deslegalizar a los inmigrantes para dejarlos vulnerables a ser detenidos y deportados como parte de su promesa de concretar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Con ese objetivo como norte, ha habido un repunte en la cifra de arrestos a través de todo el país.

ICE detuvo a 10,000 inmigrantes en 5 días, reportó The New York Times

“El diario estadounidense informó que el aumento de los arrestos obedece a instrucciones emitidas por la dirección de ICE para que los agentes incrementaran significativamente sus operativos y concentraran más recursos en la localización y captura de personas sujetas a procesos de deportación”, informó La Opinión.

La idea es realizar 2,000 arrestos diarios, según la agencia. “Los datos del Times indican que las operaciones han permitido el arresto en oficinas a donde acuden inmigrantes a sus citas con las autoridades de inmigración, en paradas de tráfico, y en la calle”, indicó La Opinión.

“La organización Americans for Immigrant Justice reporta que la mayoría de los arrestos de inmigrantes ocurren en estados donde ICE tiene acuerdos de colaboración 287(g) con las policías locales y estatales, incluidos Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky, Arkansas, Florida, Oklahoma, Texas, entre otros”, agregó el artículo.

Un portavoz de ICE afirmó que hasta el 24 de junio, “ICE ha deportado a más de 948,000 inmigrantes, pero ha detenido a más de 981,000 personas sin papeles”. “Durante el primer año de la presidencia de Trump, más de 3 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos, debido a las políticas del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal, incluyendo aproximadamente 2.2 millones de deportaciones voluntarias”, aseguró el portavoz, aunque muchas de estas cifras no pueden ser corroboradas.

Hay deportados venezolanos pese a los dos terremotos que devastaron a ese país

El congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro, condenó los intentos del DHS de seguir deportando venezolanos a pesar de que esa nación sigue en medio de labores de rescate de sobrevivientes y recuperación de cuerpos entre los escombros.

La Opinión informó que Castro condenó las acciones de la agencia de proceder con la deportación de inmigrantes detenidos en la instalación de Dilley en Texas.

“Los despertaron en mitad de la noche y los enviaron a Arizona de camino a Venezuela. Es impensable enviar a niños y familias que no han cometido ningún delito a un país sumido en el caos por un desastre natural”, escribió Castro.

“Finalmente, las familias fueron regresadas a Dilley, pero temen ser deportadas en cualquier momento”, agregó La Opinión.

“La semana pasada, 146 hombres, mujeres y niños fueron deportados a sus hogares en Venezuela horas antes de los terremotos; se sospecha que muchos de ellos murieron. Estas acciones son crueles y antiamericanas. Hago un llamado a la administración Trump para que detenga todas las deportaciones a Venezuela y cierre la prisión móvil de Dilley”, sostuvo Castro.

Venezuela es uno de los países afectados por la cancelación del TPS ordenada por Trump y tras los dos mortíferos terremotos, hay un llamado para que se les extienda el programa que concede permisos de trabajo y protección de la deportación a inmigrantes que ya están en Estados Unidos y cuyos países no pueden recibirlos por guerras, inestabilidad política o desastres naturales.

EE.UU. marca 250 años de su independencia en medio de clima antiinmigrante

“La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) hizo un llamado a fortalecer la democracia a través de la defensa de los derechos de los inmigrantes, la ciudadanía por nacimiento y el acceso al asilo, al considerar que el país atraviesa un momento decisivo para su futuro”, reportó La Opinión.

“A través de un pronunciamiento firmado por su directora ejecutiva, Angélica Salas, la organización destacó que la conmemoración no solo debe servir para celebrar la fundación de la nación, sino también para reconocer a las generaciones de personas que han contribuido a construirla, especialmente las comunidades inmigrantes”, agregó el diario.

Cita de la semana:

“La decisión del tribunal reafirma una promesa fundamental de Estados Unidos: si naces aquí, eres ciudadano. Un presidente no puede modificar la Constitución mediante un decreto ejecutivo. Nuestros valientes clientes y nuestro equipo jurídico se unen a los millones de personas de todo el país que han alzado la voz en defensa de uno de nuestros derechos más preciados. La garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento se mantiene firme”, afirmó Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la ACLU, quien defendió el caso de la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema.

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