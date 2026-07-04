Sheinbaum felicita a EE.UU. por sus 250 años de Independencia y reivindica la soberanía de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo y al gobierno de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su Independencia y aprovechó el acto para subrayar que la relación bilateral debe mantenerse bajo los principios de respeto a la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

Durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán la mandataria recordó la trascendencia histórica del 4 de julio para el país vecino y expresó una felicitación oficial.

“Hoy se celebran 250 años de la Independencia de los Estados Unidos y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno; y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, expresó.

A partir de ese mensaje, Sheinbaum sostuvo que la política exterior de México seguirá guiándose por principios de igualdad entre las naciones, al señalar que ningún país debe intervenir en las decisiones internas de otro. Añadió que la soberanía implica que cada pueblo tenga la libertad de elegir a sus gobernantes y definir su propio destino.

Recuerda episodios históricos para respaldar su postura

La presidenta reforzó ese planteamiento con referencias a distintos momentos de la historia compartida entre México y Estados Unidos.

Uno de ellos fue el testimonio del expresidente estadounidense Ulysses S. Grant, quien participó en la guerra de 1847 y posteriormente calificó ese conflicto como una guerra injusta. Sheinbaum recordó además la frase atribuida al militar estadounidense en la que reconoce el valor del Ejército mexicano durante la invasión.

También destacó la labor de Margarita Maza durante la intervención francesa, al señalar que realizó gestiones en Washington para mantener el reconocimiento del gobierno estadounidense a la República encabezada por Benito Juárez y evitar el respaldo al imperio de Maximiliano de Habsburgo.

En otro momento de su discurso recordó la posición de Venustiano Carranza durante la Revolución Mexicana, cuando rechazó la intervención militar extranjera para resolver asuntos internos del país.

Como cierre de ese repaso histórico, retomó una de las frases más conocidas de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La relación bilateral mantiene temas prioritarios en la agenda

El mensaje de la presidenta se produjo mientras México y Estados Unidos mantienen abiertos diversos temas en su agenda bilateral, entre ellos la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y combate al tráfico de drogas.

Aunque la felicitación estuvo dirigida a conmemorar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense, Sheinbaum aprovechó la fecha para reiterar que la relación entre ambos países debe mantenerse bajo los principios de cooperación, respeto mutuo y reconocimiento pleno de la soberanía nacional.

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