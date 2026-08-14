La enfermedad pulmonar incurable que golpea a trabajadores latinos en California

Los trabajadores que cortan, pulen, lijan o perforan encimeras de cuarzo y piedra artificial en California están enfrentando una grave crisis de salud laboral. La exposición al polvo de sílice puede provocar silicosis, una enfermedad pulmonar progresiva, irreversible y potencialmente mortal. El impacto es especialmente fuerte entre los latinos: alrededor del 98% de los casos relacionados con esta industria identificados por las autoridades de California corresponden a hombres latinos.

La enfermedad puede avanzar durante años antes de ser detectada. Cuando aparecen síntomas como falta de aire, tos, cansancio o dolor en el pecho, el daño pulmonar puede ser considerable. Y no existe un tratamiento capaz de revertir las cicatrices que la sílice produce en los pulmones.

La magnitud del problema llevó a California a dar un paso que hace pocos años parecía improbable: el estado inició en mayo de 2026 el proceso para evaluar la prohibición de fabricar e instalar piedra artificial que contenga más de 1% de sílice cristalina.

El CDPH advierte específicamente a quienes trabajan cortando, triturando, astillando, lijando, perforando o puliendo cuarzo, piedra artificial u otros productos de piedra. Crédito: Garsya | Shutterstock

Por qué los trabajadores latinos son los más afectados

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha identificado una concentración extraordinaria de casos entre trabajadores latinos que fabrican encimeras.

El informe sobre el estado de la salud pública de California de 2026 señala que los casos confirmados relacionados con piedra artificial pasaron de 13 en 2019 a más de 200 en 2025 y que el 98% correspondía a hombres latinos. Muchos de los afectados habían acumulado entre nueve y 15 años de exposición laboral.

El Departamento de Relaciones Industriales (DIR) añadió otro dato especialmente preocupante: la edad promedio de los trabajadores que murieron por esta enfermedad era inferior a 50 años.

La vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes en esta industria tampoco es un fenómeno nuevo. Los CDC ya habían advertido que muchos empleados de talleres de piedra son inmigrantes hispanos que pueden enfrentar menos opciones laborales, dificultades de acceso a atención médica y temor a represalias al denunciar condiciones inseguras o solicitar compensación laboral.

Qué es la silicosis y por qué no tiene cura

La silicosis aparece cuando una persona respira partículas extremadamente pequeñas de sílice cristalina respirable. Esas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones, donde producen inflamación y cicatrices permanentes. A medida que progresa la fibrosis, disminuye la capacidad pulmonar.

El problema no es tener una encimera de cuarzo instalada en una vivienda. El riesgo está fundamentalmente en el polvo que se genera al trabajar el material, especialmente al cortarlo, perforarlo, lijarlo, pulirlo o molerlo.

Los trabajadores también pueden quedar expuestos durante tareas de limpieza si levantan el polvo acumulado.

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Por qué las encimeras de cuarzo pueden ser particularmente peligrosas

Lo que comercialmente suele denominarse “cuarzo” es con frecuencia piedra artificial o engineered stone, fabricada utilizando minerales junto con resinas y otros materiales. Algunos de estos productos contienen concentraciones extremadamente altas de sílice cristalina.

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) señaló en enero de 2026 que la piedra artificial utilizada para encimeras contiene típicamente más de 90% de sílice cristalina respirable potencial, mientras que materiales naturales pueden contener proporciones menores.

Cuando una herramienta corta o pule esas placas, puede producir partículas suficientemente pequeñas para ser inhaladas.

Una investigación de CDPH citada por NIOSH encontró además que 51% de los talleres de fabricación de piedra inspeccionados tenían al menos un empleado expuesto a concentraciones de sílice respirable superiores al límite permitido.

En los casos más graves, el daño puede ser devastador. Es una enfermedad que puede terminar en un trasplante pulmonar. Crédito: photoDiod | Shutterstock

El peligro puede presentarse tanto en los talleres donde se fabrican las encimeras como durante su instalación. También puede existir exposición entre personas que no manejan directamente las máquinas pero trabajan cerca del lugar donde se produce el polvo.

Los CDC han documentado casos entre empleados cuya exposición ocurrió al encontrarse cerca de esas operaciones o realizar tareas de limpieza.

Cuáles son los síntomas de la silicosis

Uno de los principales problemas es que la enfermedad puede desarrollarse antes de que el trabajador note síntomas claros. Cuando aparecen, pueden incluir dificultad para respirar, tos, cansancio o fatiga y/o dolor en el pecho.

La silicosis tradicionalmente podía tardar diez años o más en manifestarse. Sin embargo, exposiciones muy intensas pueden provocar formas aceleradas y enfermedades pulmonares graves en trabajadores relativamente jóvenes.

Por eso, no tener tos o falta de aire no significa necesariamente que un trabajador expuesto esté libre de enfermedad.

Qué otras enfermedades puede provocar respirar sílice

La silicosis no es el único riesgo. NIOSH y OSHA advierten que respirar sílice cristalina respirable también está relacionado con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad renal.

También se han observado asociaciones con infecciones pulmonares, enfermedades autoinmunes y otros problemas de salud. Por esa razón, las autoridades consideran la exposición a la sílice un riesgo ocupacional que debe prevenirse antes de que aparezcan síntomas.

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Qué debe hacer un trabajador que lleva años cortando cuarzo

El antecedente laboral es fundamental. Una persona que actualmente trabaja —o trabajó durante años— fabricando o instalando encimeras debería informar al profesional de salud qué materiales manipuló y si estuvo expuesta al polvo generado al cortar, lijar, perforar o pulir piedra.

No debería limitarse a decir que trabaja en construcción. Explicar específicamente que se trabaja con cuarzo o piedra artificial y existe exposición a polvo de sílice puede ayudar al médico a evaluar correctamente el riesgo.

El diagnóstico de silicosis se basa en los antecedentes de exposición laboral junto con estudios que pueden mostrar alteraciones compatibles con la enfermedad.

Dejar de cortar piedra evita nuevas exposiciones laborales, pero no revierte las cicatrices pulmonares que ya se hayan producido. La silicosis es progresiva e incurable. Crédito: olgaarmawir | Shutterstock

Qué exámenes médicos pueden detectar el daño

Las normas federales de OSHA (Occupational Safety and Health Administration o Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) contemplan vigilancia médica para determinados trabajadores con suficiente exposición laboral a la sílice.

Los exámenes pueden incluir radiografías de tórax y pruebas de función pulmonar, además de la evaluación médica correspondiente. Bajo determinadas condiciones de exposición, estos controles deben ser ofrecidos periódicamente por el empleador.

La necesidad concreta de estudios debe determinarla un profesional de salud según el historial de exposición y las condiciones de cada trabajador.

California también reforzó la vigilancia sanitaria. Desde 2025, la silicosis se convirtió en una enfermedad de reporte obligatorio en el estado, una medida destinada a identificar mejor los casos y conocer la verdadera dimensión del problema.

California considera que las medidas actuales podrían no ser suficientes

La situación alcanzó un nuevo nivel en mayo de 2026. La Occupational Safety and Health Standards Board de California votó por unanimidad iniciar el proceso para considerar prohibir la fabricación e instalación de productos de piedra artificial que contengan más de 1% de sílice cristalina.

La decisión todavía no equivale a una prohibición vigente. Lo que hizo la Junta fue solicitar a Cal/OSHA avanzar con el proceso regulatorio y evaluar medidas adicionales mediante comités científicos y técnicos.

Para noviembre de 2025, el CDPH había identificado 432 casos confirmados de silicosis asociados con piedra artificial en California desde que comenzó su vigilancia y registraba al menos 25 trabajadores fallecidos y 48 que habían recibido trasplantes pulmonares.

Las propias autoridades advierten que esas cifras probablemente subestiman el verdadero número de afectados. Ese punto es particularmente importante porque muchos trabajadores pueden haber abandonado el sector sin saber que estuvieron expuestos.

El problema del cuarzo ya supera a California

California se convirtió en uno de los principales focos estadounidenses de esta enfermedad, pero no es un fenómeno exclusivamente estatal. NIOSH habla de un problema relacionado con la fabricación de encimeras de piedra artificial y ha documentado casos en distintos estados. Además, las autoridades sanitarias de California describen una epidemia global de silicosis relacionada con estos materiales.

La diferencia es que California está viendo con particular claridad quién está pagando el costo humano.

Los datos estatales muestran que casi todos los trabajadores afectados identificados en esta industria son hombres latinos. Muchos enfermaron durante décadas en las que cortar una elegante encimera de cuarzo podía parecer simplemente otro trabajo de construcción.

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