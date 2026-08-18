Trump busca revivir cargos contra Kilmar Abrego; el DOJ apela fallo que los desestimó

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a una corte de apelaciones que reactive los cargos por tráfico de inmigrantes contra Kilmar Abrego García, en un nuevo capítulo de un caso marcado por su deportación errónea a El Salvador durante la administración Trump.

De acuerdo con información de CBS News, el gobierno presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito para revertir la decisión de un juez de Tennessee que en mayo desestimó la acusación.

DOJ rechaza acusación de represalia

El juez Waverly Crenshaw concluyó que el procesamiento tenía un carácter vengativo. Su decisión estuvo vinculada con el hecho de que los cargos fueron presentados después de que Abrego García emprendiera acciones legales para cuestionar su deportación de 2025, que el propio gobierno había reconocido como un error administrativo.

En su escrito, el Departamento de Justicia sostiene que existían “múltiples fundamentos legítimos para procesar” al salvadoreño y afirma que fiscales de carrera actuaron con base en las pruebas y la legislación aplicable.

La defensa acusa una persecución

La defensa de Abrego García rechazó esa explicación. En declaraciones citadas por el medio citado, sus abogados calificaron de “completamente erróneo” el argumento del Departamento de Justicia y sostuvieron que el proceso fue una represalia después de que su cliente lograra que la justicia ordenara su regreso a Estados Unidos.

Los cargos se relacionan con una detención de tránsito ocurrida en Tennessee en noviembre de 2022, cuando agentes encontraron a varias personas en el vehículo que conducía. Abrego García se declaró inocente.

El caso penal es independiente de otro litigio migratorio en Maryland. Por ahora, su posible deportación a Liberia permanece bloqueada por una orden judicial.

El Sexto Circuito deberá decidir si revierte la desestimación y permite que el proceso penal continúe.

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