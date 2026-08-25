Maestra suplente de Beverly Hills demanda por despido injusto tras críticas a Trump

Una maestra suplente del Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills presentó una demanda en la que alega que fue despedida de forma injusta después de publicar en las redes sociales un comentario en contra del presidente Donald Trump.

La docente, Joanie Garratt, aseguró que fue despedida tras hacer la publicación en su página personal de Facebook, fuera del horario escolar.

Garratt laboró 30 años como maestra, 19 de ellos en el Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills. En noviembre de 2024, trabajó como maestra suplente en el Beverly Hills High School, donde ayudaba a los estudiantes con la clase de Historia de Estados Unidos de nivel avanzado (AP).

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“Fueron 30 años increíbles y disfruté casi cada momento“, expresó Garratt, en una conferencia de prensa el 18 de agosto.

Sin embargo, su trayectoria como maestra suplente en la escuela preparatoria de Beverly Hills sufrió un giro inesperado.

“Sin duda fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida, porque consideraba al distrito escolar de Beverly Hills como mi segundo hogar, donde pasé tantos años y viví experiencias maravillosas. Y ahora soy persona non grata”, expresó Garratt.

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La situación ocurrió después de una manifestación a favor de Trump en el campus, al día siguiente de las elecciones presidenciales de 2024.

En la manifestación, Garratt dijo que los estudiantes vestían prendas con el lema MAGA, vitoreando y portando carteles de Donald Trump. Sin embargo, la maestra suplente dijo que algunos participantes se extralimitaron al acosar e intimidar a otros estudiantes.

“Esto resultaba sumamente intimidante para los estudiantes de color y para aquellos que no compartían sus ideas“, dijo V. James DeSimone, abogado de Garratt, en la conferencia de prensa.

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“Varios de esos estudiantes acudieron al aula de Joanie Garratt y le confiaron sus preocupaciones, algunos con los ojos llorosos“, agregó el abogado.

Al día siguiente de la manifestación, Garratt publicó en su página personal de Facebook acusando a los estudiantes partidarios de Trump de acosar a sus compañeros y de usar insultos racistas. La maestra suplente culpó al presidente Trump por ese comportamiento.

Garratt mencionó que, seis días después de su publicación, recibió un correo electrónico del superintendente adjunto Matthew Horvath.

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“Decía: ‘Me han llegado publicaciones que parecen provenir de tu cuenta personal. Por favor, programa una reunión conmigo mañana para hablar del tema‘”, relató el abogado DeSimone.

El abogado dijo que, en la reunión, el Sr. Horvath le expresó que ya no querían que estuviera en el distrito escolar, a lo que ella preguntó si estaba despedida, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del superintendente adjunto.

Dos años después, la maestra suplente presentó una demanda en contra del Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills, argumentando que la sancionaron por expresar sus opiniones políticas en su tiempo libre y en su página personal de Facebook.

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Garratt reclama una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada. La docente argumenta que el distrito escolar violó tanto la legislación laboral estatal como sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

En su demanda, la maestra hace referencia a la propia política del distrito escolar, que establece que las creencias o actividades políticas personales de un empleado no pueden ser motivo de sanción disciplinaria, siempre y cuando no infrinjan la ley.

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