ICE podrá alimentar por la fuerza a un cubano en huelga de hambre en Texas con una sonda en el estómago

Un inmigrante cubano detenido por ICE en Texas podría ser sometido a alimentación forzada mediante una sonda colocada directamente en el estómago, tras que un juez federal extendiera una autorización para realizar procedimientos médicos sin su consentimiento.

El hombre, cuyo nombre no fue divulgado, inició una huelga de hambre pocos días después de ser detenido en julio. La orden judicial permite a las autoridades utilizar distintos métodos para mantenerlo hidratado y alimentado, incluido un procedimiento conocido como gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), que consiste en introducir una sonda en el estómago a través del abdomen.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró esta semana que el inmigrante volvió a comer y beber y actualmente no está siendo alimentado por la fuerza. La autorización judicial permanece vigente hasta mediados de septiembre, según documentos judiciales revisados por The Guardian.

Puedes ver: EE.UU. acelera las deportaciones: inmigrantes que esperan una Green Card o visa podrían quedarse sin tiempo

Qué autorizó el juez a hacer a ICE

El inmigrante está detenido en el Montgomery ICE Processing Center, una instalación privada situada cerca de Houston y administrada por GEO Group. ICE lo detuvo el 22 de julio de 2026 y tres días después fue declarado oficialmente en huelga de hambre.

El 19 de agosto, el juez federal Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, autorizó a ICE a practicar procedimientos médicos involuntarios para alimentarlo e hidratarlo. El 1 de septiembre, el gobierno pidió extender esa autorización y el juez accedió. La orden continuará vigente hasta mediados de septiembre.

Lo que convierte este caso en especialmente controvertido es el alcance de la autorización: además del método utilizado habitualmente en estos procedimientos —introducir una sonda por la nariz hasta el estómago—, ICE puede recurrir a una sonda PEG.

Puedes ver: Qué es y qué poderes tiene ICE, agencia encargada de la deportación masiva de migrantes que impulsa Trump

Cómo funciona la sonda que ICE podría utilizar

Una gastrostomía endoscópica percutánea permite administrar líquidos y nutrientes directamente al estómago. Para colocarla, los profesionales médicos realizan una abertura en la pared abdominal e insertan un tubo que permanece conectado al estómago hasta que posteriormente sea retirado.

The Guardian, que revisó órdenes judiciales relacionadas con otros inmigrantes en huelga de hambre, señaló que no había identificado previamente una autorización de este tipo en los casos de alimentación forzada de ICE que investigó.

En los casos más habituales, agentes mantienen inmovilizada a la persona mientras personal médico coloca una sonda por la nariz y la garganta para suministrarle nutrientes.

ICE habría alimentado al cubano mediante una sonda nasal

Aunque buena parte del expediente judicial permanece bajo sello, las órdenes obtenidas por el periódico indican que el inmigrante habría sido sometido en agosto a alimentación mediante una sonda nasogástrica. ICE solicitó posteriormente mantener la autorización judicial.

DHS dijo el jueves que el hombre había reanudado la alimentación y el consumo de líquidos y que en ese momento no estaba siendo alimentado de manera forzada. La agencia no precisó cuándo terminó la huelga ni cuántas veces se le aplicó el procedimiento anteriormente.

Puedes ver: ICE rastrea a inmigrantes con ELITE, la app de Palantir que mapea sus ubicaciones

Sería al menos el caso número 19 desde enero de 2025

El caso no es aislado. De acuerdo con una investigación de The Guardian, desde enero de 2025 ICE obtuvo autorización judicial para aplicar procedimientos médicos involuntarios en al menos 19 casos de inmigrantes en huelga de hambre.

En agosto, el medio había documentado 18 casos. El del inmigrante cubano detenido cerca de Houston eleva la cifra a por lo menos 19.

Las huelgas de hambre suelen ser utilizadas por detenidos para protestar contra las condiciones dentro de los centros migratorios, la duración de su detención o sus propios procedimientos de deportación.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han cuestionado especialmente el uso de tratamientos médicos sin consentimiento.

Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas, cuestionó la posibilidad de realizar un procedimiento invasivo contra la voluntad de una persona detenida como respuesta a una protesta mediante huelga de hambre.

Puedes ver: Fin de semana de Labor Day: recomiendan prudencia a inmigrantes viajeros

Quién es el inmigrante cubano detenido en Texas

La identidad del hombre no fue publicada debido a que los periodistas que investigaron el caso no lograron contactarlo y la mayor parte del expediente permanece sellada. Además, actualmente no tiene representación legal en el procedimiento relacionado con la alimentación forzada, según la investigación.

DHS sostiene que el cubano entró irregularmente a Estados Unidos en 1980 y recibió una orden de deportación en 2004. La agencia también afirmó que tiene condenas anteriores por varios delitos, entre ellos agresión agravada con un arma, posesión de drogas y portación de un arma oculta.

DHS aseguró que el hombre recibió el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE mientras las autoridades intentan ejecutar su deportación.

DHS defiende la atención durante las huelgas de hambre

El gobierno sostiene que los centros de detención continúan ofreciendo alimentos y otros servicios básicos a las personas que deciden iniciar una huelga de hambre. Según DHS, durante estas protestas ICE sigue entregando tres comidas diarias en las habitaciones de los detenidos, aun cuando estos se nieguen a consumirlas.

El debate, sin embargo, se concentra en qué puede hacer el gobierno cuando una persona continúa rechazando alimentos hasta poner en riesgo su salud. En este caso, un tribunal federal le dio a ICE una autorización particularmente amplia: si las autoridades consideran nuevamente necesaria la intervención, podrán recurrir no solo a una sonda nasal, sino también a una colocada quirúrgicamente directamente en el estómago.