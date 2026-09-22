DoorDash pagará $131.5 millones en Nueva York: qué repartidores recibirán dinero

DoorDash llegó a un acuerdo por $131.5 millones con la Ciudad de Nueva York tras una investigación sobre el cumplimiento de las reglas de salario mínimo para trabajadores de aplicaciones de reparto.

El acuerdo podría beneficiar a aproximadamente 264,000 repartidores, conocidos como Dashers, que trabajaron para la plataforma en Nueva York City. Del monto total, alrededor de $115 millones estarán vinculados con alivio para trabajadores, mientras que otros $16.7 millones corresponden a una multa que DoorDash pagará al Department of Consumer and Worker Protection (DCWP).

El acuerdo es específico de Nueva York City. No se trata de un pago nacional para todos los repartidores de DoorDash en Estados Unidos.

Qué repartidores de DoorDash podrían recibir dinero

El acuerdo contempla diferentes problemas detectados durante la investigación, por lo que no todos los trabajadores necesariamente recibirán el mismo monto ni por la misma razón.

Una parte especialmente importante corresponde a pagos faltantes o efectuados con demoras significativas. DoorDash destinará alrededor de $12.3 millones a resolver estos casos.

Unos 264,000 trabajadores podrían quedar alcanzados por el acuerdo. Crédito: Shutterstock

Según la información difundida por Reuters, aproximadamente 264,000 repartidores están incluidos en esta parte del acuerdo, aunque unos 209,000 fueron afectados directamente por pagos que faltaron o llegaron tarde.

Los problemas se produjeron por diferentes motivos: entre ellos, entregas que cruzaban los límites de la ciudad, pedidos parciales o cancelados, dificultades técnicas y casos en los que existía información bancaria incompleta.

DoorDash reconoció que hubo errores, aunque sostuvo que no fueron intencionales y afirmó que los problemas técnicos fueron corregidos.

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Otros $83 millones por el tiempo conectado a la aplicación

Otra parte sustancial del acuerdo —aproximadamente $83 millones— está relacionada con una disputa sobre la manera en que debía calcularse la remuneración de los repartidores cuando estaban conectados a la plataforma y disponibles para trabajar, pero no realizaban una entrega en ese momento.

Nueva York estableció una tarifa mínima para los trabajadores de aplicaciones de reparto y reglas específicas para determinar cómo deben ser remunerados.

Ese sistema distingue entre el tiempo utilizado directamente para preparar o realizar una entrega y otros períodos en que los trabajadores están conectados y disponibles para recibir pedidos.

La investigación analizó si DoorDash había cumplido correctamente esas obligaciones desde que las nuevas reglas comenzaron a aplicarse.

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Cuánto dinero recibirá cada repartidor

Por ahora, no se informó una cantidad uniforme que vaya a cobrar cada trabajador. El pago dependerá del tipo de incumplimiento que haya afectado a cada cuenta y del período correspondiente. Por eso, dividir los $115 millones entre los 264,000 repartidores no permite calcular cuánto recibirá individualmente cada persona.

Tampoco significa que todos los trabajadores de DoorDash que alguna vez hicieron una entrega en Nueva York vayan a recibir un cheque por el mismo valor.

Los afectados deberían prestar atención a las comunicaciones oficiales de DoorDash y del Department of Consumer and Worker Protection de Nueva York a medida que avance la implementación del acuerdo.

El acuerdo aplica solamente en Nueva York City

Este punto es especialmente importante para quienes trabajan para DoorDash en otros estados. El acuerdo de $131.5 millones no es nacional. Se originó en una investigación del Department of Consumer and Worker Protection de Nueva York City y está relacionado con las leyes locales que regulan los pagos a los trabajadores de aplicaciones de reparto.

Por lo tanto, un Dasher que trabaja exclusivamente en California, Florida, Texas u otro estado no queda automáticamente incluido por este acuerdo.

Nueva York cuenta con una regulación específica para los trabajadores de aplicaciones como DoorDash, Uber Eats, Grubhub, HungryPanda, Fantuan, Instacart y Shipt.

Cuánto deben ganar los repartidores en Nueva York

Actualmente, las aplicaciones de reparto de restaurantes y alimentos deben pagar a los trabajadores de NYC un mínimo de $22.13 por hora, sin contar las propinas, por el tiempo utilizado para preparar y realizar entregas.

La tarifa aumenta cada 1 de abril. Las aplicaciones también deben cumplir reglas adicionales relacionadas con la forma de calcular la remuneración, pagar todas las propinas obtenidas por el trabajador y realizar los pagos al menos una vez por semana.

Además, deben ofrecer por lo menos una opción gratuita para recibir el dinero y entregar un resumen detallado de cómo se calculó el pago.

Estas protecciones se aplican a los trabajadores de reparto independientemente de su estatus migratorio, según el DCWP.

Qué debe hacer un repartidor que cree que le pagaron menos

Los trabajadores no tienen que esperar necesariamente a formar parte de un acuerdo para reclamar una posible violación. El DCWP permite presentar denuncias cuando una aplicación no cumple las leyes laborales que protege la ciudad.

Entre los problemas que pueden denunciarse aparecen:

Pagos inferiores a los establecidos.

Pagos faltantes.

Demoras en recibir el dinero.

Problemas con las propinas.

Falta de información sobre cómo se calculó el pago.

Y represalias por ejercer derechos laborales.

Los repartidores pueden comunicarse con el 311 y preguntar por “Delivery Worker” o presentar una denuncia ante el DCWP. El organismo afirma que no pregunta por el estatus migratorio de quien presenta una queja.

No es el primer acuerdo de DoorDash con trabajadores de Nueva York

El nuevo acuerdo es diferente de otro alcanzado en 2025 con la Fiscalía General del estado de Nueva York. En aquel caso, DoorDash aceptó pagar $16.75 millones para resolver acusaciones relacionadas con una antigua política de propinas utilizada entre 2017 y 2019.

Según la Fiscalía, durante ese período la compañía utilizaba parte de las propinas de los clientes para completar el monto que había garantizado previamente a los repartidores.

Ese acuerdo alcanzó a trabajadores de DoorDash en todo el estado de Nueva York y no debe confundirse con el nuevo acuerdo de $131.5 millones relacionado con las reglas de pago de Nueva York City.

DoorDash reconoce errores, pero dice que no fueron intencionales

La compañía reconoció fallas relacionadas con algunos pagos, aunque sostuvo que se debieron a problemas técnicos y a la complejidad de implementar las reglas locales.

Entre las situaciones mencionadas aparecen entregas que comenzaban o terminaban fuera de los límites de Nueva York City, pedidos cancelados o divididos entre varios repartidores y dificultades relacionadas con los datos bancarios de determinados trabajadores.

DoorDash aseguró que ya corrigió esos problemas. De hecho, como parte de la resolución, la empresa también deberá reforzar sus mecanismos internos de cumplimiento, incluida la creación de un puesto encargado específicamente de supervisar estas obligaciones.

Nueva York reforzó los derechos de los repartidores en 2026

Las reglas para el sector continuaron ampliándose este año. Desde enero de 2026, Nueva York exige nuevas protecciones relacionadas con transparencia salarial, propinas, acceso a baños y pagos de trabajadores que realizan entregas mediante aplicaciones.

La ciudad calcula que alrededor de 80,000 trabajadores activos de reparto están alcanzados actualmente por estas protecciones.

El nuevo acuerdo con DoorDash muestra, además, que una violación puede alcanzar a muchas más cuentas históricas que el número de repartidores activos en un momento determinado.

Para quienes trabajaron para DoorDash en Nueva York City durante los períodos investigados, lo más importante será comprobar las próximas comunicaciones sobre el acuerdo: el monto a recibir dependerá de cada caso y todavía no existe una cifra única aplicable a todos los repartidores.

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