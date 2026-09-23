La actividad empresarial en EE.UU. alcanzó su nivel más alto en septiembre

Según datos presentados este miércoles por S&P Global, la actividad empresarial en Estados Unidos aumentó a uno de sus niveles más altos en septiembre luego de cinco años registrando fluctuaciones; el incremento se debe a un fuerte impulso en los nuevos pedidos frente a una alta demanda.

Al respecto, Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, comentó en el informe que “es evidente que la actividad económica está en auge tanto en el sector manufacturero como en el de servicios”, dijo.

No obstante, el economista no descartó que el repentino crecimiento se haya visto acompañado de una fuerte ralentización en la cadena de suministro, una de las más graves que se han observado en los últimos años.

De acuerdo con detalles del análisis presentado por S&P Global, el PMI compuesto aumentó desde los 56,0 de agosto a los 58,4 en septiembre, siendo la lectura más alta registrada desde julio 2022, con un crecimiento económico sólido del 5% anualizado.

Asimismo, el informe indicó que en este período hubo un fuerte aumento en los pedidos pendientes; según los datos de S&P Global, el número de nuevos pedidos recibidos por las empresas subió del 55,2 de agosto a los 58,2 en septiembre, el nivel más alto desde marzo de 2022. Esto provocó que los sectores manufactureros y de servicios aumentaran sus contrataciones para hacer frente a la acumulación de pedidos y demanda.

Sin embargo, para Williamson, “si bien esta acumulación de pedidos sin completar es un buen augurio para una mayor expansión de la producción y la capacidad en los próximos meses, también indica que las empresas están desarrollando un mayor poder de fijación de precios y, por lo tanto, es motivo de preocupación para las perspectivas de inflación”, dijo.

Finalmente, en el análisis se destacó que tanto los sectores manufactureros como las empresas de servicios registraron aumentos en los insumos, los cuales se elevaron de los 59,9 en agosto a 66,4 en septiembre, el valor más alto desde octubre de 2022.

Sigue leyendo: