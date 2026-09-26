Las tres promesas de Walmart a los clientes sobre las controvertidas etiquetas digitales

Entrar a Walmart y encontrar etiquetas electrónicas en lugar de los tradicionales precios de papel será cada vez más común. Para algunos compradores, el cambio puede parecer simplemente una modernización de las tiendas. Para otros, abre una duda mucho más importante: ¿podría cambiar el precio de un producto dependiendo del cliente o del momento?

Walmart está instalando etiquetas digitales para estantes, conocidas como DSL, en sus tiendas y clubes de Estados Unidos. La compañía prevé que para 2027 estarán presentes en sus más de 5,200 establecimientos del país.

La tecnología permite actualizar los precios de manera electrónica y facilita el trabajo de los empleados. Las etiquetas también tienen luces LED que ayudan a localizar productos que deben reponerse o que fueron comprados para recoger en tienda o recibir a domicilio.

Actualmente, una tienda puede tener más de 120,000 artículos que requieren etiquetas de precio. Con el sistema tradicional, cualquier modificación debe hacerse manualmente.

Walmart responde a las dudas sobre los precios

El cambio, sin embargo, ha provocado preguntas sobre la posibilidad de utilizar precios dinámicos. Esta práctica permite modificar los precios dependiendo de factores como la demanda, algo que algunos consumidores temen que pueda ocurrir con las nuevas etiquetas.

John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, abordó directamente la preocupación en una carta dirigida a los clientes.

“Muchos de ustedes han visto las etiquetas digitales en los estantes de nuestras tiendas y algunos han preguntado por qué las tenemos”, comentó Furner. “El precio en el estante debe coincidir con el precio que aparece en la caja. Las etiquetas digitales en los estantes nos ayudan a lograrlo de forma más consistente al mostrar el precio correcto”.

El ejecutivo también señaló que la tecnología permite que los trabajadores dediquen menos tiempo a cambiar etiquetas de papel y más a atender a los compradores.

“Nuestros empleados preferirían estar ayudándoles a ustedes, nuestros clientes”, agregó Furner.

Estas son las tres promesas de Walmart

Ante las dudas sobre cómo podrían utilizarse las etiquetas digitales y la inteligencia artificial, Furner aseguró que Walmart mantendrá su estrategia de precios bajos todos los días, conocida como EDLP.

La primera promesa es que la empresa no establecerá precios diferentes dependiendo de quién sea el comprador o de la hora del día.

La segunda está relacionada con Sparky, el asistente de compras con inteligencia artificial de Walmart. La compañía asegura que la información proporcionada por los clientes no será utilizada para aumentar sus precios ni para ocultar alternativas más económicas.

“Walmart tampoco utilizará la información que compartas con nosotros en Sparky o de cualquier otra forma para aumentar tu precio u ocultar opciones más económicas que satisfagan tus necesidades”, aseguró Furner.

La tercera promesa tiene que ver con el control de los datos personales. Según el ejecutivo, los consumidores podrán decidir qué información adicional comparten para recibir recomendaciones más personalizadas.

“Usted decide si desea compartir detalles adicionales para recibir una ayuda más personalizada”, señaló Furner. “Seguiremos siendo transparentes sobre cómo utilizamos esa información, cómo la protegemos y cómo respetamos las decisiones que usted tome”.

Algunos legisladores quieren prohibir las etiquetas

A pesar de las explicaciones de Walmart, no se eliminan todas las preocupaciones. El senador de Nuevo México, Ben Ray Luján, y la congresista de Oregón, Val Hoyle, han planteado medidas contra las etiquetas digitales.

“Es necesario que existan leyes y mecanismos para proteger a los consumidores, y hasta entonces, me gustaría que se prohibieran por completo”, declaró Hoyle.

Por ahora, Walmart sostiene que las DSL están destinadas principalmente a facilitar la actualización de precios, mejorar el manejo del inventario y ahorrar tiempo a sus trabajadores.

Para los compradores, la clave será comprobar que el precio mostrado en el estante coincida con el que aparece al momento de pagar. Y si las etiquetas digitales se convierten en la norma, también será importante conocer qué información comparte cada consumidor y cómo se utiliza.

La tecnología puede cambiar la manera de comprar, pero revisar el precio antes de pagar seguirá siendo una de las formas más sencillas de evitar sorpresas en el presupuesto familiar.

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