Ofertas de empleo en EE.UU. cayeron ligeramente en agosto

De acuerdo con datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo, las ofertas de empleo en Estados Unidos disminuyeron ligeramente de los 7,34 millones registrados en julio a los 7,08 millones de agosto, lo que continúa mostrando un mercado laboral con un ritmo de contratación mucho más lento y resistente en medio del encarecimiento de los precios de la energía generados por los conflictos en Oriente Medio.

El informe sobre rotación laboral (JOLTS) también registró una caída en el número de despidos y renuncias, manteniéndose sin cambios el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo continúa por encima del 4%.

Aunque ciertos datos siguen mostrando alguna señal de confianza en el mercado laboral para los próximos meses, lo que le ha dado en parte a la Reserva Federal la oportunidad de subir las tasas de interés 0.25 puntos porcentuales en su más reciente reunión, la creación de empleo se mantiene por debajo de las cifras registradas antes y durante la pandemia por el Covid-19.

La incertidumbre económica está frenando a la mayoría de las empresas; si bien no se está despidiendo, tampoco se está contratando. No obstante, un análisis publicado por ADP este miércoles reveló que el sector privado agregó 90,000 puestos de trabajo durante el mes de septiembre, lo que superó las expectativas de muchos economistas.

Según el informe de la empresa de procesamiento de nóminas, los sectores donde se añadieron más puestos de trabajo fueron en servicios de educación y salud con 55,000 empleos, seguido de ocio y la hostelería con 22,000, y manufacturero con 17,000.

Para el economista jefe de ADP, Nela Richardson, este “es un informe sólido. Tras una desaceleración de tres meses, la creación de empleo repuntó y el crecimiento salarial se mantuvo sólido”, dijo. El salario base, según el análisis, aumentó 3.2% interanual y el salario bruto un 4.7%.

Estos datos se publican días antes del informe oficial de empleo por parte del Departamento de Trabajo, el cual se espera para este viernes 2 de octubre.

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