Pagos del Seguro Social: 4 errores que te impiden disfrutar al máximo los beneficios de jubilación

La jubilación es uno de los momentos más esperados, pero no siempre se suele disfrutar al máximo, ya sea porque no se cuenta con el respaldo económico propio suficiente o no se tiene un plan de ahorro de retiro que le permita jubilarse plenamente.

De acuerdo con expertos en jubilación, existen 4 errores que impiden que los adultos mayores disfruten al máximo de los beneficios del Seguro Social. Para calcular el tamaño de los pagos, por ejemplo, la Administración del Seguro Social (SSA) evalúa los datos de los individuos recopilados a lo largo de su vida laboral.

Trabajar menos de 35 años

Esto es importante tenerlo presente, ya que trabajar por menos de 35 años, que es la cuota mínima establecida por la entidad para la contribución al Seguro Social, podría reducir el monto de los beneficios. En este sentido, cualquier año que falte será igual a $0; esto hará replantearse si tomar un año sabático sea buena idea o no.

Bajos ingresos

Otro factor que podría influir negativamente en los pagos de las prestaciones son los bajos ingresos; la SSA durante los 35 años laborales también calcula las ganancias mensuales indexadas promedio (AIME), con las cuales establece los montos del beneficio a futuro.

Retirarse con anticipación

Aunque solicitar la jubilación a la edad establecida por la entidad (FRA) correspondiente actualmente a los 65 años no es obligatorio. Hacerlo con anticipación puede repercutir negativamente en los beneficios mensuales, ya que a un adulto mayor que se jubile a los 62 años se le descontará el 30% de sus pagos. Por el contrario, esperar hasta los 70 años (edad máxima) para jubilarse garantizaría un pago de más del 100% del beneficio todos los meses.

Trabajar durante la jubilación

Finalmente, aunque muchos planean seguir trabajando después de la jubilación, la entidad advierte que también puede haber reducción de los beneficios para aquellos que ganan más del límite de los ingresos anuales; esto solo aplica para aquellos que se jubilan anticipadamente.

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