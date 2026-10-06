El sector servicios de EE.UU. se enfría en septiembre, pero la inflación gana fuerza

De acuerdo con datos publicados este lunes por el ISM (Instituto de Gestión de Suministros), durante el mes de septiembre el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector no manufacturero disminuyó ligeramente de los 55.4 en agosto a los 54.9 en medio de un momento en donde la inflación ha ganado más fuerza tras dispararse los precios de la energía provocados por el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con el indicador económico que mide la salud de la economía de EE. UU. a través de encuestas, la inconformidad en cuanto al aumento del combustible ha sido uno de los factores predominantes en las respuestas de directores de compras.

Desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del consumo mundial del petróleo, los precios del crudo se han disparado, provocando aumentos pronunciados en la gasolina y el diésel; este último ha afectado en gran medida a sectores estratégicos de la economía, como agricultores y transportistas.

“Los aranceles y el impacto del costo del combustible fueron los problemas más citados que afectaron la cadena de suministro de los encuestados. “Los costos del combustible se mencionaron el doble de veces que cualquier otro problema individual que afectara el desempeño”, señaló Steve Miller, presidente del Comité de la Encuesta Empresarial de Servicios de ISM.

Por su parte, Matthew Martin, economista sénior para Estados Unidos de Oxford Economics, comentó que “el índice de precios continúa con una marcada tendencia alcista, y el aumento de la tensión en la cadena de suministro y la acumulación de nuevos pedidos sugieren que se están generando presiones inflacionarias”, dijo.

El análisis de la encuesta también reportó que el indicador de entregas de proveedores aumentó de 51,3 en agosto a 53,2 en el mes de septiembre; una de las razones por las cuales se ha apreciado un incremento de los precios de ciertos insumos se debe a la ralentización en este indicador; sin embargo, su desempeño ha estado afectado en las últimas semanas por la imposición de altas tarifas arancelarias.

En cuanto al informe de precios que pagan las empresas por materiales y servicios, aumentó desde los 72,6 de agosto a los 74,0 en septiembre, el nivel más alto desde julio de 2022, y esto se debe al alza en los costos del cobre, diésel, acero y productos derivados del petróleo.

Finalmente, en el análisis presentado por ISM se observó un aumento en el índice de empleo en el sector servicios de los 47,8 en agosto a los 50,1 en septiembre, aunque muchas empresas indicaron en la encuesta que el incremento en la contratación se debe a vacantes por ascensos o jubilación; otras mencionaron restauraciones en sus procesos operativos con la incorporación de la IA.

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