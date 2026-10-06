Retiran del mercado bayas congeladas vendidas en Trader Joe’s y Walmart por contaminación con E. coli

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro del mercado de bayas congeladas debido a un posible brote de E. coli que hasta los momentos está afectando a varios estados del país.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el retiro abarca los arándanos orgánicos congelados de la marca GreenWise vendidos en cadenas minoristas como Publix, Walmart y Trader Joe’s.

Aunque el retiro del alimento comenzó el pasado 3 de julio, se ha extendido hasta septiembre debido a un vínculo con un posible brote de E. coli que hasta la fecha está relacionado con 17 casos de personas enfermas, incluyendo seis hospitalizaciones.

En el comunicado del 21 de septiembre, la FDA destacó que “esta disposición de mercado se toma como medida de precaución tras la información de rastreo vinculada a los arándanos congelados que fueron objeto de la primera retirada el 3 de julio de 2026”.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

Según la agencia, los arándanos congelados retirados de los anaqueles de Walmart y Trader Joe’s son los siguientes:

Mezcla orgánica de tres bayas Great Value de 283 g (fresas, moras y arándanos): UPC 7874211226; códigos de lote 603101, 604101; fecha de vencimiento 31 de enero de 2028 y el 10 de febrero de 2028.

Arándanos orgánicos Great Value de 283 g (10 oz): UPC 7874211213; códigos de lote 601901, 604001, 616301; fecha de vencimiento 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028.

Mezcla de frutos rojos orgánicos de Trader Joe’s, 340 g (12 oz): Código UPC 00977654; código de lote 605101; fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2028.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La FDA recomienda a los consumidores estadounidenses no ingerir las bayas, desecharlas o devolverlas al minorista donde las adquirió para su respectivo reembolso.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron que el consumo de alimentos vinculados o contaminados con E. coli puede ser grave para la salud; los síntomas de la intoxicación aparecen entre dos y ocho días después de la exposición y entre los más comunes se encuentran la diarrea, vómito, fiebre, deshidratación, entre otros.

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