De acuerdo con el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el precio de los alimentos en Estados Unidos alcanzó una tasa anualizada del 3.0%, tras un aumento de la inflación al 3.4% que impulsó el gasto de los consumidores en artículos básicos.

Según los datos presentados por BLS, los alimentos en el hogar aumentaron un 2.7%, mientras que los consumidos fuera de casa se encarecieron un 3.4%. Ante el pronunciado incremento, la empresa de finanzas personales WalletHub realizó un análisis en el que destaca cuáles son las ciudades donde la gente gasta más y menos en comestibles.

“En las ciudades donde más se gasta en comestibles, los residentes suelen tener bajos ingresos y, además, se enfrentan a precios elevados en productos básicos”, expresó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Para determinar en qué ciudades los alimentos son más asequibles que en otras, los investigadores de WalletHub compararon precios de al menos 26 productos básicos en supermercados de 100 ciudades del país, y el costo total se midió con el ingreso familiar.

Ciudades con el mayor porcentaje de ingresos gastados en comestibles:

Detroit, MI (4,03%)

Cleveland, OH (3,93%)

Birmingham, AL (3,45%)

Toledo, OH (3,20%)

Newark, NJ (3,15%)

Baton Rouge, Luisiana (3,11%)

Buffalo, NY (3,10%)

Memphis, TN (3,07%)

Cincinnati, OH (3,05%)

Hialeah, FL (2,99%)

“Los compradores deberían aprovechar las ofertas y los cupones, comprar productos genéricos y, si es posible, comprar al por mayor para ahorrar dinero. También es recomendable usar una tarjeta de crédito que ofrezca buenas recompensas por las compras de comestibles y pagarla en su totalidad cada mes”, señaló Lupo.

Ciudades con el menor porcentaje de ingresos gastados en comestibles:

Scottsdale, AZ (1,46%)

Plano, TX (1,46%)

Seattle, WA (1,44%)

Huntington Beach, CA (1,42%)

Santa Clarita, CA (1,34%)

Gilbert, AZ (1,32%)

Irvine, CA (1,21%)

San José, California (1,07%)

Fremont, CA (0,91%)

Los resultados del estudio indicaron que los habitantes de Detroit gastan más en comestibles, cuyo costo promedio supera el 4% del ingreso familiar medio, el porcentaje más alto del país, mientras que, en Fremont, California, el promedio de la población gasta menos del 1% de sus ingresos en comestibles, siendo el porcentaje más bajo.

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