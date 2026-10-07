Migrantes indocumentados: CBP intercepta bote con 14 personas frente al condado de Orange

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) interceptaron una embarcación que transportaba a 14 migrantes indocumentados el fin de semana frente a la costa al sur de Newport Beach, en el condado de Orange.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la embarcación fue interceptada aproximadamente a la 1:30 p.m. del 3 de octubre y se encontró a 14 personas que pretendían ingresar a los Estados Unidos sin papeles migratorios.

EXCLUSIVE VIDEO: Marine Unit Intercepts Smuggling Vessel Off Southern California Coast



ICYMI: On Oct. 3, the Long Beach Marine Unit intercepted a vessel south of Newport Beach, California, carrying 14 undocumented noncitizens.



The crew safely transported all 14 individuals to? pic.twitter.com/rGoOjm4hlI — CBP AMO (@CBPAMO) October 6, 2026

El incidente ocurrió unas semanas después de que la cadena Fox divulgó un video de vigilancia que mostró otra embarcación presuntamente de migrantes cuando atracó en Newport Beach y al menos una docena de personas desembarcaron para desaparecer entre la comunidad.

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Un concejal de Newport Beach propuso la instalación de cámaras de vigilancia en la entrada del puerto para vigilar de cerca cuando las embarcaciones ingresan a la zona.

El DHS informó que la tripulación de un buque interceptor costero de la Unidad Marina de Long Beach detectó y detuvo a la embarcación sospechosa al sur del puerto de Newport Beach.

La agencia federal dijo que en el barco se encontraban 14 personas, 11 hombres adultos, dos mujeres adultas y un niño acompañado, quienes declararon ser ciudadanos mexicanos.

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Los agentes federales transportaron la embarcación, con los migrantes a bordo, al muelle de la Guardia Costera de Estados Unidos en Newport Beach.

Entre los detenidos, uno de ellos presentaba posibles síntomas de deshidratación y mareo, por lo que fue evaluada por personal médico de emergencia en el muelle. El DHS determinó que su estado era estable, por lo que la dieron de alta.

Las 14 personas permanecen bajo custodia de Aduanas y Protección Fronteriza para su transportación y procesamiento respectivos, mientras que la embarcación fue incautada.

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El DHS advirtió que la migración marítima es peligrosa y que los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos por mar pueden enfrentar condiciones mortales.

“La frontera de Estados Unidos permanecerá cerrada a la migración ilegal por mar, aire y tierra“, reiteró el Departamento de Seguridad Nacional.

Erik Weigand, miembro del Concejo Municipal de Newport Beach, declaró que propuso la instalación de dos cámaras en la entrada del puerto para controlar el tráfico marítimo durante las 24 horas del día y, en caso necesario, alertar a las autoridades cuando se detecte una embarcación sospechosa.

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El concejal dijo que Newport Beach podría colaborar con las agencias federales en las labores de vigilancia en la zona.

Weigand tenía previsto presentar la propuesta sobre la instalación de las dos cámaras este martes 6 de octubre ante el Ayuntamiento de Newport Beach.

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