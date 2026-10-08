Nueve personas enfrentan cargos por extorsión y plan de asesinato en Los Ángeles

Nueve personas fueron acusadas de tomar parte en una presunta conspiración para cometer asesinato y en una red de extorsión vinculada a la Mafia Mexicana en Pomona, condado de Los Ángeles, donde un hombre armado disparó más de una docena de veces contra un sujeto por una supuesta deuda.

La oficina del FBI en Los Ángeles dijo que ocho de los acusados son presuntos asociados de la Mafia Mexicana, una pandilla carcelaria, mientras que una novena persona está acusada de retirar casquillos de bala en el lugar de una balacera en julio para evitar que fueran recuperados por las autoridades.

Eight alleged associates of the Mexican Mafia prison gang, seven of whom were arrested today by members of the FBI's San Gabriel Safe Streets Task Force, were charged by the Los Angeles County District Attorney’s Office for their roles in a conspiracy involving murder, attempted? pic.twitter.com/8Zh5YyyoyT — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) October 8, 2026

Seis sospechosos fueron arrestados este miércoles 7 de octubre, mientras que otros dos sujetos permanecían prófugos. Uno ya estaba bajo custodia previamente por cargos no relacionados con este caso.

Sigue leyendo: Hombre vinculado a la Mafia Mexicana por tráfico de fentanilo en Florida enfrenta hasta 120 años de prisión

La investigación estuvo a cargo del Grupo de Trabajo de Calles Seguras del Valle de San Gabriel del FBI, del Departamento de Policía de Pomona, y de la Oficina de Delitos Mayores del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles presentó los cargos en contra de los nueve acusados.

Los investigadores dijeron que la víctima fue seleccionada debido a una supuesta deuda y a presuntas violaciones de las reglas que le había impuesto la Mafia Mexicana.

Sigue leyendo: 16 pandilleros detenidos en redada policial en el Valle de San Gabriel

La fiscalía dijo que el hombre fue incluido en una lista conocida como “86”, que le prohibía ingresar a Pomona o a casinos ilegales operados por la pandilla, bajo amenaza de muerte.

Como parte del presunto esquema de extorsión, los sospechosos confiscaron el vehículo propiedad de la víctima.

Cuando el hombre fue visto en julio conduciendo por una calle residencial de Pomona, un sujeto armado presuntamente disparó entre 12 y 15 veces mientras avanzaba hacia el automóvil.

Sigue leyendo: Declaran culpables a 3 soldados de la “Mafia Mexicana” por un asesinato por encargo

El vehículo de la víctima fue impactado por al menos tres balazos, mientras que otro automóvil estacionado frente a una iglesia recibió al menos cuatro impactos, incluido uno en el reposacabezas del asiento del conductor, dijeron las autoridades.

Los investigadores mencionaron que una persona retiró posteriormente del lugar los casquillos de bala para evitar que pudieran ser recuperados como evidencia del ataque.

Tras el ataque, presuntos asociados de la pandilla se comunicaron con la víctima y le exigieron $2,000 dólares para retirar las amenazas de violencia y gestionar la devolución de su automóvil, dijo el FBI.

Sigue leyendo: Once presuntos pandilleros arrestados, armas y drogas decomisadas deja un operativo de LAPD y FBI

Al ejecutar este miércoles órdenes de registro, los investigadores presuntamente incautaron cerca de $200,000 dólares en efectivo, metanfetamina y 11 armas de fuego con números de serie borrados o inexistentes, conocidas como armas fantasma.

Los seis detenidos fueron identificados como José Montaño, de 34 años, de Compton; Stephane Lechuga, de 25 años, de Ontario; Joseph Rizo, de 56 años, de Chino Hills; Irving Cisneros, de 34 años, de Hacienda Heights; Jovana Reyes, de 37 años, de Monterey Park, y Rubén Figueroa, de 48 años, de Pomona.

Se informó que se mantenía la búsqueda de Jeffrey Griffin, de 44 años y residente de Montclair, así como de David Arenas, de 30 años, de Pomona.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles y FBI anuncian arresto de miembros de alto rango de la Mafia Mexicana

José Argumedo, de 47 años y residente de Monterey Park, ya había sido arrestado anteriormente por autoridades del condado de Los Ángeles por cargos no relacionados con esta investigación.

Sigue leyendo:

· Fiscalía presenta cargos a seis por supuestos crímenes ordenados por la Mafia Mexicana

· Junta de California aprobó la libertad condicional de exlíder de una pandilla de la Mafia Mexicana que cooperó con las autoridades por 20 años

· Matan a un líder de la Mafia Mexicana en prisión de California