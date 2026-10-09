Obama recauda $13.6 millones y apela a la esperanza para movilizar a los demócratas

El expresidente Barack Obama vuelve a poner la esperanza en el centro de su discurso político, pero esta vez con el objetivo de movilizar a los votantes y fortalecer a los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Su regreso a la campaña coincide con una recaudación que supera los $13.6 millones para el partido desde el año pasado.

De acuerdo con CBS News, Obama protagoniza una nueva serie de anuncios digitales para el Comité Nacional Demócrata (DNC), en los que recupera el mensaje de esperanza y cambio que marcó su primera campaña presidencial.

En uno de los videos, el exmandatario reconoce que algunos acontecimientos recientes en el país lo han sorprendido, pero destaca a quienes exigen cambios.

“Pero me siento alentado por los millones de estadounidenses que están alzando la voz y exigiendo un cambio, incluso cuando es difícil. De eso se trata la esperanza”, afirmó Obama, según el medio citado.

Aunque no menciona directamente al presidente Donald Trump en ese anuncio, sus palabras aluden al momento político que atraviesa el país y llaman a los ciudadanos a participar en una de las contiendas electorales que considera más trascendentales de la historia estadounidense.

Obama recauda millones para las elecciones

Según el diario, Obama ha contribuido a recaudar más de $13.6 millones mediante aproximadamente media docena de eventos y campañas de correo directo para el DNC y otros comités demócratas desde 2025.

Tan solo esta semana, consiguió más de $3.6 millones durante un evento de recaudación organizado para el Comité de Campaña Senatorial Demócrata en el norte de Virginia.

La estrategia también incluye una inversión publicitaria de seis cifras en distintas plataformas digitales para incentivar la participación electoral y recaudar fondos de pequeños donantes.

Ken Martin, presidente del DNC, aseguró al medio que el respaldo del expresidente ayudará a movilizar a los votantes durante las últimas semanas de campaña. No obstante, también advirtió que el partido no debe dar por sentada ninguna victoria.

Los candidatos que recibirán su respaldo

Obama ha grabado cerca de dos docenas de anuncios para aspirantes demócratas al Senado y a las gubernaturas. Entre los políticos que ha respaldado están el senador de Georgia Jon Ossoff y Troy Jackson, candidato demócrata al Senado por Maine.

También ha expresado su apoyo a candidatos a gobernador como David Crowley, en Wisconsin; Keisha Lance Bottoms, en Georgia; Deb Haaland, en Nuevo México, y Josh Shapiro, en Pensilvania.

Otra de sus próximas actividades será el 24 de octubre en Michigan, donde hará campaña junto a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado.

Durante un encuentro con donantes, Obama reconoció que existen contiendas cuyo nivel de competitividad no esperaba y pidió evitar el exceso de confianza. “Pero tenemos una oportunidad”, dijo.

“Utilicen esa esperanza para marcar la diferencia. Involúcrense”, concluyó el expresidente.

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