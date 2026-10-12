Autos eléctricos dañados por inundaciones en el sur de California tienen riesgo de incendio

Los vehículos eléctricos y otros medios de transporte que funcionan con baterías, afectados por el agua salada de las inundaciones por las tormentas en el sur de California, tienen un riesgo potencial de sufrir un incendio, advirtieron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Laguna Beach informó que el agua salada puede dañar las baterías de iones de litio que tienen los vehículos eléctricos e híbridos, así como las bicicletas y los scooters eléctricos, lo que podría provocar incendios, incluso días o semanas después de la exposición al agua.

Algunas zonas de los condados de Orange, Riverside e Imperial están bajo alerta de inundaciones repentinas como consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que está provocando inundaciones costeras en varias comunidades.

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Las marejadas ciclónicas golpearon seriamente a las comunidades de Long Beach, Newport Beach y Malibu, donde el alto oleaje y las mareas elevadas inundaron las calles, causando daños en la infraestructura y provocando que las autoridades necesitaran tomar medidas de emergencia.

Las autoridades dijeron que incluso los vehículos que parecen tener un funcionamiento normal podrían suponer un riesgo de incendio si el agua salada alcanza sus baterías o componentes eléctricos.

Se pide a los residentes que sospechen que sus vehículos han sufrido daños por estar en contacto con agua salada, incluso los que quedaron parcialmente sumergidos en una inundación, que no los conduzcan ni intenten cargar sus baterías.

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Los bomberos recomendaron que se pongan en contacto con su compañía de seguros o soliciten un servicio de grúa profesional para que el vehículo sea inspeccionado por un mecánico certificado y cualificado para el servicio de vehículos eléctricos.

La advertencia también aplica a las bicicletas y scooters eléctricos que puedan haber estado en contacto con el agua durante una inundación costera.

El Departamento de Bomberos de Laguna Beach dijo que las señales de alerta de una batería de iones de litio potencialmente peligrosa incluyen humo, silbidos o chasquidos y calor inusual.

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En caso de observar estas señales, debe apartarse inmediatamente del vehículo y llamar al 911.

También se advirtió a los residentes que no intenten mover un vehículo que presente este tipo de señales de advertencia; y que, en caso de que ocurra un incendio de una batería de iones de litio, no intenten apagarlo por sí mismos.

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