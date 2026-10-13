Starbucks descarta comprar Chipotle: qué ocurrió

Una posible unión entre dos gigantes de la industria restaurantera despertó el interés de Wall Street y generó expectativas sobre el futuro de sus negocios. Sin embargo, la posibilidad de una operación millonaria entre ambas marcas tomó otro rumbo tras una declaración que aclara los planes de la compañía cafetera.

Starbucks negó que tenga previsto comprar Chipotle Mexican Grill, cadena de comida mexicana valorada en aproximadamente $47,000 millones de dólares en el mercado bursátil. La empresa afirmó que su prioridad es fortalecer su negocio y avanzar con su estrategia de recuperación.

Starbucks descarta la compra de Chipotle

Un portavoz de Starbucks confirmó la postura de la compañía en un comunicado enviado a CBS News. La empresa aseguró que mantiene sus esfuerzos en el plan “Back to Starbucks”, enfocado en impulsar su crecimiento a largo plazo.

“Nuestro equipo está totalmente centrado en la ejecución de nuestra estrategia ‘Back to Starbucks’. Contamos con un fuerte impulso y confianza en nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. Esperamos compartir nuestros resultados del cuarto trimestre, incluyendo las previsiones para el año fiscal 2027, a finales de este mes”, declaró el portavoz de Starbucks a CBS News.

La compañía prevé presentar sus resultados trimestrales y sus perspectivas para el año fiscal 2027 a finales de octubre.

¿Por qué subieron las acciones de Chipotle?

La semana pasada, las acciones de Chipotle subieron hasta un 8% después de que Financial Times informara que Starbucks había estudiado una posible adquisición de la cadena.

No obstante, los analistas de TD Cowen expresaron dudas sobre la operación. En una nota de investigación, calificaron una fusión entre ambas empresas como “un resultado de baja probabilidad” y señalaron que esperaban que Brian Niccol priorizara la recuperación de Starbucks.

Niccol dirigió Chipotle antes de asumir el liderazgo de Starbucks en 2024. Desde su salida, las acciones de la cadena mexicana han caído cerca de un 50%, mientras que durante el último año han perdido alrededor del 20% de su valor.

Starbucks mantiene el foco en su recuperación

El desmentido frena las especulaciones sobre una operación que habría involucrado a dos marcas populares entre los consumidores estadounidenses. Para Starbucks, el objetivo inmediato sigue siendo ejecutar su estrategia empresarial y mejorar sus perspectivas de crecimiento.

La reacción de los mercados también muestra cómo los rumores de adquisiciones pueden provocar movimientos importantes en las acciones antes de que exista una confirmación oficial.

Los inversionistas deberán estar atentos a los próximos resultados financieros de Starbucks y a la evolución bursátil de Chipotle. Por ahora, no hay una compra anunciada y las declaraciones de la compañía cafetera apuntan a que su prioridad continúa siendo la recuperación de su propio negocio.

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