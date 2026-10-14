Bank of America enfrenta una multa de 1,200 millones de dólares por fallas contra el lavado de dinero

Este martes 13 de octubre, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y el mundo, Bank of America, recibió por parte del Departamento del Tesoro una multa de aproximadamente $1,200 millones de dólares debido a prolongadas fallas por parte de la institución bancaria en sus controles contra el lavado de dinero, lo que la ha llevado al incumplimiento de regulaciones y leyes.

De acuerdo con las investigaciones de la entidad reguladora, el banco admitió haber violado de forma intencional la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), la cual obliga a las instituciones financieras a prestar ayuda a los gobiernos para detectar o hacer seguimiento a blanqueo de capitales.

En este sentido, se reportó que Bank of America no alertó sobre operaciones y transacciones sospechosas que superaban los $5,000 millones de dólares, teniendo en cuenta que tan solo las operaciones que ya alcanzan los $1,000 millones de dólares se clasifican como “riesgo de seguridad nacional o de financiamiento ilícito”.

La imposición de esta millonaria multa incluye acciones coordinadas por parte de varias entidades. En primer lugar, la red contra delitos financieros del Tesoro, FinCEN, impuso una sanción de $1,200 millones de dólares, siendo la tercera sanción más grande.

Por su parte, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) también impuso una multa de $750 millones de dólares, siendo la más grande hasta los momentos, y finalmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el banco llegaron a un acuerdo de $11.6 millones de dólares por las violaciones a programas de sanciones.

Ante la multa, ahora Bank of America deberá mejorar no solo sus sistemas para el monitoreo de transacciones, sino también sus controles internos, capacitar a su personal y mantenerse en una supervisión constante y forzada por parte de terceros para reportar transacciones sospechosas.

Según la institución bancaria, la reciente multa también afectará los resultados del tercer trimestre con un cargo no deducible de impuestos de $1,200 millones de dólares, lo que influirá además en las operaciones de sus acciones.

Bank of America no es la única que ha recibido multas de este estilo en los últimos años; en medio de una mayor vigilancia hacia cómo los grandes bancos accionan sobre movimientos y transacciones sospechosas, TD Bank recibió una multa de $1,300 millones de dólares por parte del Tesoro en 2024, al igual que Binance pagó $3,400 millones de dólares en 2023.

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