Aumentan levemente las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. durante la segunda semana de octubre

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, para la segunda semana de octubre de 2026, las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo aumentaron a 1,000, hasta alcanzar las 199,000 estacionalmente, en medio de un periodo de despidos relativamente bajo, pero un ritmo de contratación lento.

Si bien, en el último informe presentado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), se agregaron tan solo 29,000 puestos de trabajo durante el mes de septiembre con una tasa de desempleo que aumentó ligeramente a los 4.2%, la cifra estacional de solicitudes de subsidio por desempleo se sigue manteniendo por debajo de los 200,000.

De acuerdo con un análisis del mercado laboral, publicado este miércoles en el Libro Beige de la Reserva Federal, entre agosto y octubre se observó un sector menos ajustado con “una oferta de mano de obra generalmente suficiente para satisfacer la demanda”, destacó.

Los sectores que en los últimos meses han aumentado sus plantillas son construcción, manufactura y sanitario, con un promedio de 17,000 puestos de trabajo. En cambio, las actividades financieras han perdido aproximadamente hasta 7,000 empleos durante el último mes.

No obstante, el análisis de la FED no descartó que en ciertos sectores haya una persistente escasez de mano de obra “trabajadores especializados, técnicos y cualificados”; esto ha provocado que “algunas empresas reduzcan sus niveles de personal, ya sea por despidos o por retrasos en la contratación, o habían previsto una menor creación de empleo tras aumentar la productividad invirtiendo en IA”, indicó.

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