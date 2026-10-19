Pagos del Seguro Social: ¿Quiénes recibirán hasta $5,000 este 21 de octubre?

Esta semana se espera la segunda ronda de pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) para jubilados después de mayo de 1997, con montos que, dependiendo de su solicitud, pueden alcanzar hasta los $5,000 dólares mensuales.

Todos los meses, la entidad publica un cronograma de pago con el que los adultos mayores jubilados pueden conocer los días exactos de cobro. El objetivo de la SSA es que los beneficiarios que dependen enteramente del Seguro Social logren administrarse correctamente.

¿Cuándo se enviarán los cheques de la SSA?

En este sentido, según el calendario, el próximo pago está programado para este miércoles 21 de octubre, y los beneficiarios que cobrarán serán los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

La última ronda de pagos está prevista para el miércoles 28 de octubre, cuando los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 reciban sus beneficios.

¿Cuánto es el monto del beneficio social en 2026?

Este año, el ajuste del COLA 2026 estableció los montos de los beneficios del Seguro Social en $2,000 para los jubilados que solicitan su retiro anticipadamente a los 62 años, $3,000 para los jubilados en la edad plena FRA a los 65 años y $5,000 para los que se jubilan después de los 70 años, los cuales obtienen más del 100% del beneficio mensual.

¿Cuándo serán los próximos pagos?

Los próximos pagos serán para el mes de noviembre, a excepción de los cheques a los asegurados al Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que por lo general se envían los primeros días del mes; sin embargo, debido a un ajuste del calendario, recibirán el cheque que corresponde a noviembre el viernes 30 de octubre.

Por su parte, las rondas de pago a los jubilados después de 1997 quedarán de la siguiente manera:

Miércoles 11 de noviembre: jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

Miércoles 18 de noviembre: jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Miércoles 25 de noviembre: jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Ajuste del COLA 2027

El pasado 16 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció el nuevo ajuste del costo de vida (COLA) correspondiente al 2027; el incremento será del 3.6%, es decir, que las prestaciones subirán $75 dólares más mensuales. El aumento entrará en vigor a partir de enero para los jubilados y el 31 de diciembre de 2026 para los asegurados del SSI.

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