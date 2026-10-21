¿Cuáles son los estados en EE.UU. donde más se reducen los límites de crédito?

De acuerdo con un análisis desarrollado por la empresa de finanzas personales WalletHub y publicado recientemente, se conoció que en 36 de los 50 estados están disminuyendo los límites de crédito en comparación con el año anterior, sobre todo en entidades donde se ha detectado que los hogares estadunidenses podrían estar teniendo dificultades financieras.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que, según datos recopilados correspondientes al segundo trimestre de 2026, las reducciones oscilaron entre el 0.1% y más del 13%. “Diversos factores pueden provocar reducciones en el límite de crédito, como grandes aumentos en la deuda de tarjetas de crédito, morosidad en el pago de dicha deuda o una disminución en la calificación crediticia o los ingresos”, dijo.

Estados donde hubo una reducción del límite de créditos

1. Utah

2. Minnesota

3. Montana

4. Nebraska

5. Georgia

6. Nuevo México

7. Indiana

8. Florida

9. Nuevo Hampshire

10. Connecticut

Para el especialista, la inflación también juega un papel fundamental, ya que obliga a las personas a gastar más con sus tarjetas de crédito, lo que aumenta su índice de utilización del crédito y las expone a un mayor riesgo de morosidad.

Los resultados de la investigación de WalletHub destacan que Utah es el estado con el mayor porcentaje de personas que experimentaron reducciones en sus límites de crédito a partir del segundo trimestre de 2026. “Los residentes ya contaban con algunos de los límites de crédito más elevados. En otras palabras, las personas perdieron mayor capacidad de endeudamiento a pesar de una disminución porcentual relativamente menor”, señaló Lupo.

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