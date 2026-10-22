Más de 4 millones de tubos de pasta de dientes son retirados del mercado por riesgo grave para la salud

A través de un comunicado en su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro voluntario de al menos 4 millones de tubos de pasta de dientes.

Aunque la entidad sanitaria no especificó la razón del retiro, lo clasificó como de Clase II e indicó que “una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, señaló.

Entre los productos retirados se incluyen algunas marcas de pastas de dientes infantiles provenientes de Pritam International Private Limited, una empresa de manufactura y fabricación con sede en la India.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de infecciones o enfermedades relacionadas con el uso de este producto, la FDA detalló cuáles son las pastas de dientes retiradas del mercado:

ARU: Pasta de dientes, salud de las encías, 9 ingredientes, menta calmante.

ARU: Pasta de dientes, protección para cavidades, 9 ingredientes, menta fresca.

Brush Buddies: Barbie, sabor a chicle.

Brush Buddies: Hot Wheels, sabor fresa.

Brush Buddies: Crayola, aromas tontos, sabor a chicle.

Brush Buddies: Crayola, aromas tontos, sabor a sandía.

Brush Buddies: aromas tontos de Crayola, sabor a fresa.

Brush Buddies: Aromas de My Little Pony, sabor a chicle.

Brush Buddies: sabor a helado de vainilla.

Brush Buddies: Helado con chispas de chocolate y menta con sabor.

Brush Buddies: Galletas ‘n Crema con sabor a helado.

Brush Buddies: Con sabor a helado de chocolate.

Brush Buddies: Pasta de dientes blanqueadora con flúor anticavidad y bicarbonato de sodio.

Brush Buddies: protección de cavidades, pasta de dientes con flúor anticavidad, menta fresca.

Brush Buddies: blanqueamiento avanzado, anticavidad, menta.

Evo: Blanqueamiento avanzado, pasta de dientes con flúor anticavity, menta.

Evo: Pasta de dientes de flúor sensible y anticavidad, menta dulce.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La FDA recomienda a los consumidores no usar el producto retirado del mercado y en cambio desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso; los consumidores que deseen conocer los códigos de retiro y las fechas de vencimiento pueden visitar el sitio web de la entidad para obtener información.

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