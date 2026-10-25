Cámaras de velocidad operan desde este lunes 26 de octubre en Los Ángeles

Este lunes 26 de octubre de 2026 entrará en funcionamiento en Los Ángeles la red automatizada de radares para el control de velocidad.

La red más grande de California tiene como objetivo disminuir el aumento de accidentes de tráfico que provocan la muerte de residentes y combatir las conductas peligrosas al volante en las principales avenidas de la ciudad.

En marzo de 2026, el Concejo Municipal de Los Ángeles autorizó al Departamento de Transporte de la ciudad (LADOT) a poner en marcha un programa piloto de cinco años para instalar, con el tiempo, 125 radares de velocidad en los 15 distritos municipales.

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Las autoridades instalarán radares en avenidas de alto riesgo próximas a escuelas y centros para personas mayores, además de áreas con antecedentes de carreras callejeras. El sistema automatizado permitirá registrar infracciones sin la intervención de agentes en controles de tráfico.

El Programa de Sistemas de Seguridad de Velocidad, aprobado mediante el Proyecto de Ley AB 645, iniciará su primera fase este lunes 26 de octubre de 2026, con la puesta en marcha de unas 20 cámaras. Se espera completar la instalación de las 125 cámaras a finales de año.

Las cámaras automáticas registran las matrículas traseras de los vehículos que exceden el límite de velocidad establecido en 11 millas por hora o más.

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Cada distrito municipal cuenta con unas ocho ubicaciones para cámaras. Las zonas con altas tasas de accidentes reciben unidades adicionales.

Para este lunes, entran en funcionamiento en intersecciones importantes como La Brea Avenue y 1st. Street, Fairfax Avenue y Clinton Street, Melrose Avenue y Hayworth Avenue, y La Cienega Boulevard y Pico Boulevard.

Se confirmó que se instalarán más cámaras en determinados tramos de Sunset Boulevard, Olympic Boulevard, Venice Boulevard y Highland Avenue.

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Cada ubicación de cámara está sujeta a un periodo obligatorio de advertencia de 60 días, contado desde la fecha de activación. Durante ese periodo, los conductores que excedan el límite de velocidad en 11 millas por hora o más recibirán avisos por correo y no se les impondrá una multa.

Las primeras ubicaciones comenzarán a recibir sanciones económicas de manera oficial a finales de diciembre de 2026.

La ciudad presentará a la legislatura estatal un informe completo sobre seguridad e impacto económico una vez finalizados los cinco años del programa piloto.

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Los radares establecerán a qué velocidad circulaban los vehículos. Una vez terminado el periodo de advertencia, quienes excedan los límites recibirán multas según el rango correspondiente, de acuerdo con las siguientes penalidades:

$50 dólares : velocidades de 11 a 15 millas por hora por encima del límite permitido.

: velocidades de 11 a 15 millas por hora por encima del límite permitido. $100 dólares : velocidades de 16 a 25 millas por hora por encima del límite permitido.

: velocidades de 16 a 25 millas por hora por encima del límite permitido. $200 dólares : velocidades de 26 millas por hora o hasta 99 mph del límite permitido.

: velocidades de 26 millas por hora o hasta 99 mph del límite permitido. $500 dólares: velocidades de 100 millas por hora o más.

Dado que se consideran infracciones civiles y no delitos penales, estas multas no afectarán el historial de conducción ni las tarifas del seguro de automóvil.

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De acuerdo con la normativa estatal, los ingresos por multas deben financiar proyectos locales de infraestructura vial orientados a proteger a peatones, ciclistas y conductores.

Las autoridades no han informado cuándo se instalarán las 105 cámaras restantes del programa, que deberán quedar instaladas antes de finales de 2026.

De acuerdo con las autoridades de transporte, aproximadamente uno de cada cinco accidentes mortales en Los Ángeles en 2024 estuvo directamente vinculado al exceso de velocidad.

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Se aconseja a los residentes de Los Ángeles consultar los límites de velocidad de las principales avenidas, sobre todo en las inmediaciones de zonas escolares, residencias para personas mayores y vías importantes como Sunset Boulevard, Venice Boulevard, La Brea Avenue y Olympic Boulevard.

Los conductores deberán estar atentos a las nuevas señales de control de velocidad, que serán obligatorias cerca de las zonas donde se instalarán cámaras automáticas. Asimismo, deberán respetar los límites establecidos y no superar la velocidad máxima de 10 millas por hora (16 km/h).

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