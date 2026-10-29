Familia demanda a ciudad del condado de Los Ángeles por muerte de hispano en el interior de un auto patrulla

La familia demandó a una ciudad del condado de Los Ángeles por la muerte de un hispano como consecuencia de un golpe de calor en el interior de un vehículo policial que estaba sin cerrar con llave poco después de ser puesto en libertad en marzo de 2026.

Eric Valencia, de 37 años y padre de dos hijos, fue encontrado sin vida dentro de un vehículo policial después de ser liberado por el Departamento de Policía de Azusa.

Los abogados de la familia de Valencia anunciaron una demanda federal por violación de derechos civiles.

Sigue leyendo: Luto en familia hispana de Los Ángeles por crimen de porrista de 17 años

Valencia fue arrestado aproximadamente a las 10:00 p.m. del 20 de marzo de 2026 por conducir bajo los efectos del alcohol y por el delito grave de poner en peligro a un menor, dijo entonces la policía de Azusa.

Después de que la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles retirara los cargos contra el hispano, a la espera de los resultados oficiales de su análisis de sangre, Eric fue liberado alrededor de las 12:30 p.m. del 23 de marzo.

Unos minutos después de salir de la oficina policial, un video de vigilancia captó a Valencia cuando ingresaba en el asiento trasero de la Unidad de Patrulla número 37, que estaba fuera de servicio y a la espera de recibir mantenimiento obligatorio.

Sigue leyendo: Violento ataque: joven de 17 años apuñalada en Los Ángeles

Tres días después, el 26 de marzo, Eric Valencia fue encontrado por un empleado cuando se preparaba para lavar el auto policial, alrededor de las 4:50 a.m.

Cuando no tenían noticias de Eric, quien vivía a unas cuadras del Departamento de Policía de Azusa, la cuñada del hispano dijo que ella y otros familiares acudieron a la comisaría para preguntar por él e intentar presentar un reporte de persona desaparecida.

Después de que la familia se quejó porque los oficiales no compartían información, funcionarios de la policía de Azusa ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraron videos de vigilancia de Valencia, desde que fue liberado hasta cuando ingresó por su voluntad al vehículo policial.

Sigue leyendo: Hallan muerto a sospechoso de 81 años acusado de vandalizar vecindario de Azusa con resortera

“Mi hijo no puede dormirse sin llorar por su papá. Jamás me habría imaginado que algo así pudiera pasarnos. Ojalá, Eric hubiera recibido mejor atención cuando estaba bajo custodia, y espero que obtengamos las respuestas que buscamos”, expresó Justine, la madre de los hijos de Eric Valencia.

Una investigación determinó que Valencia tenía un teléfono celular en funcionamiento cuando ingresó al asiento trasero del vehículo policial, que podría haber utilizado para llamar al 911 si se encontraba en peligro, según dijo en marzo el jefe del Departamento de Policía de Azusa, Rocky Wenrick.

El médico forense del condado de Los Ángeles informó que la causa del fallecimiento de Eric Valencia fue la hipertemia, o sobrecalentamiento.

Sigue leyendo: Temido tirador de resortera es arrestado en área de Los Ángeles tras años de horrorizar a comunidad

Las autoridades dijeron que el vehículo policial no estaba en servicio, se encontraba a la espera de mantenimiento, un proceso que, según la policía, puede durar semanas mientras un vehículo está a la espera de piezas y equipos.

Los familiares exigen que la ciudad de Azusa rinda cuentas y cuestiona por qué no se revisó un auto policial estacionado frente a la comisaría, que estaba cerrado sin seguro. También preguntaron si Valencia se encontraba en condición estable tras ser liberado de la custodia.

Michael Carrillo, abogado de la familia de Valencia, declaró en marzo a Los Angeles Times (LAT) que el incidente podría haberse evitado si las puertas de la patrulla hubieran estado cerradas con seguro. Carrillo afirmó que no se incluyó un análisis toxicológico en la autopsia, lo que dejaba interrogantes sin respuesta.

Sigue leyendo: Dos sospechosos son acusados de matar a tiros a hispano de 16 años en la ciudad de Azusa

“Si la muerte de Eric se debió a la hipertermia, es sumamente triste saber que sufrió muchísimo en la parte trasera de ese auto patrulla del Departamento de Policía de Azusa durante tres días antes de fallecer”, expresó Carrillo al LAT.

Funcionarios de la ciudad de Azusa declararon que no harían comentarios sobre litigios pendientes, en relación con la demanda presentada por la familia de Eric Valencia.

Sigue leyendo:

· Identifican al adolescente hispano de 16 años que falleció a balazos en la ciudad de Azusa

· Adolescente hispano muere a balazos en un vecindario de la ciudad de Azusa un día después de otro fatal tiroteo

· Residentes de un vecindario de Azusa fueron evacuados mientras se incautaban fuegos artificiales ilegales en una residencia