Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. cae a mínimos históricos en la última semana de octubre

De acuerdo con datos presentados este jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo al cierre del mes de octubre cayeron a mínimos históricos desde hace 57 años, en medio de lo que algunos especialistas denominan resiliencia en el mercado laboral.

Aunque la tasa de desempleo actualmente se ubica en los 4.2% y el ritmo de contratación se mantiene lento con un registro de tan solo 29,000 puestos de trabajo en el mes de septiembre, las solicitudes por desempleo disminuyeron 1,000 hasta ubicarse en la última semana de este mes en las 194,000 estacionalmente.

En el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los sectores que perdieron mayores puestos de trabajo fueron actividades financieras con 7,000 empleos menos durante septiembre y así como las compañías aseguradoras con una reducción de 129,000 puestos de trabajo desde 2025.

Sin embargo, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen por debajo de las 200,000, una señal positiva para el mercado, indicando que los despidos aún se mantienen en mínimos históricos.

Por su parte, en su alocución este miércoles tras dar a conocer la decisión de las tasas de interés, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, se pronunció sobre el mercado laboral, indicando que las condiciones actuales son bastante positivas.

Warsh agregó que en sus objetivos está la promoción plena de empleo; sin embargo, añadió que “en cuanto a la estabilidad de precios, los estadounidenses, por supuesto, siguen lidiando con una inflación que ha superado el objetivo del comité durante casi seis años. “Es nuestra responsabilidad reducir la inflación”, dijo.

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