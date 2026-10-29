Niñera del condado de Orange acusada de maltrato infantil

Una niñera del condado de Orange fue acusada de maltrato infantil después de que presuntamente fue grabada en video golpeando y sacudiendo de forma violenta a un bebé de 3 meses de una familia de Irvine.

Iara Dossantos Bomfim, de 29 años y residente de Anaheim, enfrenta cargos por 10 delitos graves de abuso infantil, anunció este miércoles la fiscalía de distrito del condado de Orange.

Nanny Captured on Nanny Cam Repeatedly Striking and Violently Shaking Two-Month-Old Baby Charged with 10 Felony Counts of Child Abuse



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SANTA ANA, Calif. ? A nanny for an Irvine family who was captured on a nanny cam repeatedly? pic.twitter.com/5aPqzSk5IA — OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) October 28, 2026

Dossantos fue arrestada el 23 de octubre de 2026 por el Departamento de Policía de Irvine después de regresar a Estados Unidos, procedente de su natal Brasil, y de intentar presuntamente anunciar sus servicios de niñera en Care.com.

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Los fiscales dijeron que la mujer latina huyó a Brasil el 12 de julio de 2026, un día después de que la madre del bebé descubriera el presunto maltrato infantil que fue grabado por una cámara de vigilancia.

El 11 de julio, la madre revisó las grabaciones después de escuchar gritar a su hijo, por lo que entró en la habitación infantil para revisar cómo se encontraba.

De acuerdo con los fiscales, Bomfim le aseguró que todo se encontraba bien con su hijo, pero cuando la madre revisó la grabación, descubrió a la niñera cuando estaba sentada en una pelota de yoga y mecía violentamente al niño mientras su cabeza y cuello se movían hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados.

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Posteriormente, también se percató cuando Bomfim golpeaba al bebé en la nuca con el puño cerrado.

Los fiscales dijeron que una revisión de las grabaciones de la cámara de vigilancia de los últimos días mostró que la niñera “golpeó, agredió y sacudió violentamente al bebé” desde el 17 de junio, cuando el niño tenía 2 meses y 10 días, hasta que cumplió 3 meses y 5 días.

En uno de los incidentes, el niño cayó de cabeza de la cama mientras la niñera lo cuidaba, y, en otra ocasión, supuestamente la vio arrojando al bebé con fuerza sobre la cama.

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Al anunciar el caso, la fiscalía de distrito del condado de Orange no informó si el bebé sufrió lesiones graves como consecuencia del presunto maltrato infantil.

“La pesadilla de esta familia comenzó en el momento en que un monstruo disfrazado de niñera cariñosa entró por la puerta de su casa con los brazos abiertos para cuidar de su bebé recién nacido, y esto debería servir como un poderoso recordatorio para los padres de todo el mundo de que el mal puede esconderse detrás de las sonrisas más amables y las risas más sinceras”, declaró el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, en un comunicado.

“Ya sea una niñera, un entrenador, un profesor de música o un tutor, cualquier persona que esté cerca de su hijo debe ser investigada a fondo y cualquier actividad sospechosa debe ser denunciada a las autoridades. El abuso acecha en las sombras, y es responsabilidad de todos sacarlo a la luz y proteger a los más vulnerables y a quienes no tienen voz”, añadió el fiscal.

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Bomfim se declaró no culpable y permanece bajo custodia con una fianza de $500,000 dólares. De ser declarada culpable de todos los cargos, la mujer latina se enfrentaría a una pena máxima de 18 años de prisión estatal.

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