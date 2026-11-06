Todas las veces que Javier Aguirre enfrentó al Real Madrid y cuántos partidos ganó

Javier Aguirre vs Real Madrid, un enfrentamiento más habitual de lo que muchos se imaginan. Este sábado, a partir de la 1:00 pm (PT), el técnico mexicano se reencontrará con los blancos, esta vez dirigiendo al Valencia.

Durante su recorrido por el fútbol español, ‘El Vasco’ ha disputado 27 partidos oficiales contra el Madrid y lo hizo hasta con seis equipos: Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Javier Aguirre busca su quinta victoria frente al Real Madrid

Sí, el historial de triunfos en esos 27 juegos disputados es pobre: apenas cuatro. El resto fueron siete empates y 16 derrotas, incluyendo un 6-0 en 2011 y un 5-0 en 2019.

Sin embargo, la mesa está servida para un duelo que podría darle complicaciones al equipo de José Mourinho. Mestalla siempre es un hueso duro de roer.

Aunque el escenario es importante, Javier Aguirre sabe lo que es ganar en el Santiago Bernabéu o en el campo del equipo que dirige. Así fueron las victorias que obtuvo en el pasado, siendo la más reciente en 2023:

2003 (Osasuna): ganó 1-0 en Pamplona ante el Madrid de Vicente del Bosque.

ganó 1-0 en Pamplona ante el Madrid de Vicente del Bosque. 2004 (Osasuna): goleó 0-3 en el Santiago Bernabéu a los “Galácticos” dirigidos por Carlos Queiroz.

goleó 0-3 en el Santiago Bernabéu a los “Galácticos” dirigidos por Carlos Queiroz. 2011 (Real Zaragoza): se impuso 2-3 como visitante en el Bernabéu frente al equipo de José Mourinho.

se impuso 2-3 como visitante en el Bernabéu frente al equipo de José Mourinho. 2023 (Mallorca): ganó 1-0 en Son Moix al equipo de Carlo Ancelotti.

Aquel triunfo de 2011 es el más llamativo, puesto que el Real Madrid era dirigido por Mourinho, el técnico actual. En este sentido, ya sabe lo que es vencer al entrenador portugués.

Y además, la última victoria no es tan lejana. No hay que remontarse a décadas, sino al 5 de febrero 2023. Un autogol de Nacho Fernández en el minuto 13 de la primera parte (en un centro de Dani Rodríguez que se marchó al fondo de la red) significó el cuarto triunfo histórico para Aguirre. Ahora va por un quinto, porque no hay quinto malo.

El mexicano de 67 años viene de dirigir a la selección nacional en el Mundial 2026, donde México fue una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá. Pese a la buena participación en los primeros duelos, incluso sin recibir goles, ‘El Tri’ acabó eliminado en octavos de final, frente a la poderosa Inglaterra.

Jude Bellingham, otro con el que se reencontrará Javier Aguirre en Mestalla, impuso dos goles en el 2-3 que marcó el fin de México en la cita mundialista.

El Valencia de Javier Aguirre no sale del descenso

El partido llega con dos realidades distintas para ambos clubes.

El Real Madrid viene en franca mejoría, ya que luego de perder contra Atlético de Madrid y Real Betis, venció al Barcelona en el clásico español, disputado en Camp Nou, y desde entonces mantiene una racha en la que solo se encuentran victorias.

Además, Mbappé no para de anotar, Bellingham está en alza y Diomandé se ha crecido ante la ausencia de Vinicius Jr., que no estará presente por la sanción de cuatro partidos tras una agresión en el duelo frente al Villarreal.

Por su parte, el Valencia está en una posición difícil. Es penúltimo en la tabla de clasificación, un escenario habitual de los últimos años, y apenas suma dos triunfos de 11 posibles (tres empates y seis derrotas). Por si fuese poco, es el equipo que menos goles ha anotado en el campeonato, tan solo ocho, empatado con Getafe y el colista Málaga.

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