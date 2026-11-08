Cientos de trabajadores agrícolas podrían perder sus empleos en Ventura

Cientos de trabajadores agrícolas del condado de Ventura podrían perder sus empleos debido al cierre de al menos seis campos productores de fresas.

Alrededor de 570 trabajadores podrían ser despedidos en enero de 2027 tras la intención de la empresa SoCal Berry Growers de cerrar varios de sus campos productores de fresas en el área de Oxnard.

La empresa presentó la documentación necesaria para cerrar al menos seis de sus instalaciones, lo que causó una gran conmoción en toda la industria.

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De acuerdo con el Informe Agrícola de 2025, los cultivos en el condado de Ventura generaron más de $2,400 millones de dólares, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a los campos productores de fresas.

Según la Oficina Agrícola y del Comisionado de Agricultura del Condado de Ventura, si SoCal Berry Growers cierra seis campos de cultivo, unos 570 trabajadores agrícolas quedarían desempleados.

La directora ejecutiva de la Oficina Agrícola del Condado de Ventura, Louise Lampara, dijo que, según el informe de cosechas, los cultivos de fresas generaron ingresos por $807 millones de dólares. Sin embargo, los agricultores invirtieron $815 millones de dólares para el cultivo de esa fruta, lo que representó una pérdida de $8 millones de dólares.

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“Ya nos encontramos en una situación económica en la que nuestro cultivo más rentable está generando pérdidas. Así que esto no hará más que agravar la situación”, declaró Lampara, en una entrevista con la cadena ABC.

SoCal Berry Growers no ha anunciado oficialmente sus planes para cerrar en enero de 2027 seis granjas productoras de fresas en Oxnard y localidades vecinas.

Durante el verano de 2026, los trabajadores de las granjas del condado de Ventura votaron a favor para afiliarse al sindicato United Farm Workers (UFW). La agrupación sindical tampoco ha emitido un comunicado en relación con el posible cierre de los campos de cultivos en el condado de Ventura.

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El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, reconoció que se tiene la preocupación de que pueda ocurrir un efecto dominó en la ciudad en caso de que se confirme el cierre de las granjas, con el despido de los 570 trabajadores agrícolas.

“Otras empresas, como los comercios minoristas y los contratistas, que dependen del funcionamiento de esas granjas para trabajar, también se verán afectadas. Por lo tanto, podría haber pérdidas de empleo secundarias debido a esto”, expresó McArthur.

La ciudad de Oxnard tiene un programa para ayudar a los trabajadores a reintegrarse a otros sectores, recurso que está disponible para los trabajadores agrícolas que sean despedidos y puedan encontrar otra opción laboral bien remunerada.

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