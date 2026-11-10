Nvidia cae por segundo día consecutivo en bolsa tras escándalo de infidelidad y presunto espionaje a Jensen Huang

La confianza de los inversionistas puede cambiar rápidamente cuando una empresa que parecía tenerlo todo bajo control comienza a enfrentar problemas inesperados. En Wall Street, incluso los gigantes tecnológicos como Nvidia pueden resentir las consecuencias de una crisis que va más allá de sus productos y resultados financieros.

Nvidia sufrió una nueva caída en bolsa este martes 10 de noviembre, después de perder más del 4% durante la jornada anterior. Sus acciones retrocedieron más del 5% en la segunda sesión consecutiva de pérdidas, mientras los inversionistas evaluaban las posibles consecuencias del escándalo que involucra a su director ejecutivo, Jensen Huang.

La controversia comenzó después de que Huang reconociera ante sus empleados que había sido infiel a su esposa. El caso tomó otra dimensión cuando surgieron reportes sobre su presunta relación con Alice Huang, una exdirectiva de Megaspeed, empresa de Singapur que mantiene vínculos comerciales con Nvidia.

Según reportes de medios estadounidenses, las autoridades sospechan que la mujer tenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos y que pudo haber canalizado información hacia Pekín. Estas acusaciones todavía no han sido demostradas.

Una investigación que preocupa a los inversionistas

El consejo de administración de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si Jensen Huang fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si pudo existir algún riesgo para la información de la compañía.

La preocupación de Wall Street no se limita a la vida personal del ejecutivo. También está relacionada con la posibilidad de que el escándalo afecte los negocios de Nvidia en China, un mercado estratégico para la industria de los semiconductores.

El presidente Donald Trump confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está revisando el caso. Por su parte, el gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje.

La situación también llegó a los tribunales. El bufete Rosen presentó una demanda colectiva contra Nvidia y Huang, en la que acusa a ambos de presuntamente ocultar información relevante para los accionistas sobre los riesgos relacionados con el caso.

¿Puede Jensen Huang perder su puesto en Nvidia?

Otra preocupación es el futuro del ejecutivo al frente de la compañía que cofundó en 1993. Huang es una figura central en Nvidia y ha encabezado su crecimiento hasta convertirla en una de las empresas más importantes del negocio de inteligencia artificial. El analista Dan Ives, de Yorkville Ives & Co., estimó que existe un 15% de posibilidades de que Huang deje el cargo y un 85% de que permanezca como director ejecutivo después de la investigación del consejo.

Ives calcula que la revisión interna podría durar entre cuatro y seis semanas, un periodo durante el cual la incertidumbre podría continuar afectando las acciones.

AMD y otros fabricantes ganan atención

Mientras Nvidia enfrenta esta presión, algunos competidores han registrado avances en bolsa. Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm y Broadcom han atraído mayor atención de los inversionistas, que observan otras alternativas dentro del sector de semiconductores. Sin embargo, las dificultades de Nvidia no significan que sus competidores puedan sustituir fácilmente sus productos o su posición en el mercado de inteligencia artificial.

A este escenario se sumó la publicación de la inflación de octubre en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0.4%, por encima del 0.3% previsto por los economistas, mientras que la inflación subyacente avanzó un 0.3%.

Los datos también presionaron a Wall Street, ante las preocupaciones de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas o considere nuevos aumentos en diciembre.

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