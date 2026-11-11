CalFresh reembolsa a familias de bajos ingresos por la compra de frutas y verduras

CalFresh lanzó un programa piloto que ofrece reembolsos en efectivo a familias de bajos ingresos de California por la compra de frutas y verduras.

El programa piloto únicamente estará disponible por tiempo limitado, hasta finales de 2026, y el beneficio es exclusivo para familias del estado con bajos ingresos.

Grecia Márquez-Nieblas, gerente sénior de la organización sin fines de lucro Fullwell, dijo que el programa piloto proporciona fondos equivalentes para las familias que utilizan CalFresh EBT o el programa de alimentos CalFresh.

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“Por cada dólar, cada centavo que gasten en frutas y verduras frescas, recibirán un reembolso automático“, declaró Márquez-Nieblas, en declaraciones a la cadena ABC.

Para CalFresh, los límites de ingresos que tiene considerados para el programa piloto oscilan entre $1,300 dólares al mes para una persona y $4,500 dólares para una familia con ocho miembros.

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“Las familias pueden recibir hasta $60 dólares al mes en esos fondos de contrapartida, al comprar frutas y verduras frescas y recibir ese dólar adicional”, añadió la gerente sénior de Fullwell.

CalFresh informó que el programa de reembolso para las familias de bajos ingresos está disponible en todas las tiendas Mother’s Nutritional Center, en el sur de California.

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Para conocer la lista completa de tiendas y mercados de agricultores que participan en el programa piloto de CalFresh está disponible en el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California.

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