Alguacil del LASD lesionado por accidente en Los Ángeles

Un alguacil del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) resultó herido, al igual que otro conductor, en un accidente con vuelco que ocurrió la mañana de este jueves en el área de Calabasas, en Los Ángeles.

De acuerdo con el LASD, el percance automovilístico ocurrió aproximadamente a las 8:30 a.m. cerca de la intersección de Parkway Calabasas y Calabasas Road.

En un video grabado en el lugar del accidente se observó un automóvil Prius rojo que presentaba daños importantes en la parte delantera.

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De acuerdo con un agente de la estación Malibu/Lost Hills del LASD, el alguacil, que estaba en servicio, pero no respondía a una emergencia, circulaba en dirección oeste por Calabasas Road y entraba en la intersección con Parkway Calabasas, y lo impactó el conductor del Prius que no respetó la luz roja de un semáforo cuando viajaba en dirección norte por Parkway Calabasas.

El Prius se impactó contra el vehículo patrulla del alguacil de Los Ángeles, lo que provocó que este chocara con un Audi antes de terminar volcado de costado.

Según los informes, el alguacil necesitó la ayuda de los miembros del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LASD) para salir de su vehículo.

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Debido a sus lesiones, los paramédicos trasladaron en ambulancia al hospital al servidor de la ley, al igual que al conductor del Prius que se saltó la luz roja en la intersección. Ambas víctimas se reportaron en condición estable.

Una mujer, que conducía el automóvil Audi, no sufrió ninguna herida como consecuencia del choque múltiple.

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La intersección en Calabasas permaneció cerrada durante varias horas mientras los detectives realizaban las investigaciones sobre el accidente.

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