Los Ángeles rompe su récord de alta temperatura en medio del otoño

El clima en California durante el año 2020 ha sido tan extremo y radical como el mismo coronavirus y ha dejado varios récords de altas temperaturas en medio del otoño y pocos días después de la primera nevada del año.

A pesar de que varios clubes de montañas inauguraron su temporada de esquí en la fresca nieve, el Downtown de Los Ángeles marcó este lunes la mayor temperatura registrada desde el año 2008.

El conocido DTLA alcanzó los 90º F a pesar de que esta mañana tenía de fondo las montañas nevadas, el récord anterior era de 88º F.

A new daily High Temperature Record occurred at Downtown Los Angeles CA today reaching 90°. This broke the old record of 88° set on this date in 2008. #CAwx #SoCal #LAweather #LAheat pic.twitter.com/STB50jkip7

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 16, 2020