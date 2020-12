Los 20 momentos que sacudieron el entretenimiento en el 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El 2020 será un año que la humanidad entera recordará porque el gran protagonista fue el COVID-19 que paralizó al mundo, incluido al entretenimiento. Sin conciertos, ni grabaciones, teatro, ni ningún tipo de expresión masiva, los famosos compartieron más que nunca sus vidas, pero por redes sociales.

Tuvimos casamientos secretos, escándalos, divorcios, peleas, nacimientos, confesiones no esperadas, y, lamentablemente, muchas muertes… Algunas de ellas por este virus que llegó para cambiar cada una de nuestras historias.

Aquí elegimos los 20 momentos que sacudieron el mundo del entretenimiento en el 2020:

-LOS SORPRESIVOS DESPIDOS EN TELEMUNDO

La crisis que provocó el COVID-19 en los medios trajo muchos despidos. Telemundo había sido la única compañía que parecía resistir a la caída de la publicidad. Sin embargo, en el momento menos esperado, dieron el golpe que dejó tambaleando a lo que la televisión estaba acostumbrada. Comenzaron desmantelando ‘Un Nuevo Día’, el show de la mañana que promete la reinvención. Primero fue Héctor Sandarti. Meses después Rashel Díaz, y Chef James Tahhan. Pero sin duda el menos esperado fue el de María Celeste Arrarás de su propio show: ‘Al Rojo Vivo’. Más tarde la renunció Myrka Dellanos en solidaridad.

-EL DIA QUE ‘DESPIERTA AMÉRICA’ SE FUE A SUS CASAS

El primer show que debió enfrentarse a la pesadilla de un presentador contagiado fue ‘Despierta América’. Con Alan Tacher y su esposa Cristy positivos, más la sospecha, después confirmada, de Karla Martínez con el virus, de un día al otro debieron hacer un show nunca imaginado: con los presentadores, productores y técnicos desde sus casas. Así, sin imaginar, marcaban una nueva forma de llegar a los hogares de sus televidentes: desde sus propios hogares.

-‘TU CARA ME SUENA’ LE VIO LA CARA AL CORONAVIRUS

Desde que Adrián Santucho era el ejecutivo de Univision, y trajo a la cadena el formato de ‘Tu Cara Me Suena’, la expectativa por ver uno de los reality más exitosos del mundo era grande. Pero quizás el estreno no fue en la fecha más indicada: en medio de la pandemia. Pese a los cuidados extremos, 5 de los 8 famosos participantes: Llane, Melina León, Sandra Echeverría, Chantal Andere y Francisca Lachapel terminaron contagiados. El show conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, se debió suspender, con el peligro de ser cancelado definitivamente. Sin embargo, tres semanas después regresaron cambiando muchas de las reglas y sin Francisca.

-NINEL CONDE: ESCÁNDALOS, HIJO Y BODA

Ninel Conde conoce lo que es estar envuelta en un escándalo, pero este año vinieron del tamaño de la pandemia. En la corte peleó con el padre de su niño menor, Giovanni Medina, por que la deje estar y ¡ver a su hijo!… Lo denunció por secuestro, presentó pruebas que mostrarían que Median supuestamente la agredía físicamente, y en medio del drama presentó novio, Larry Ramos, y se ¿casó?… Una ceremonia con título de Boda, que fue suspendida a horas por las autoridades de la alcaldía de Miguel Hidalgo, y luego llevada acabo en un reparto privado. Sí, vimos las imágenes exclusivas en People en Español, y en un especial en Telemundo que aseguran, fuentes no oficiales, fue pagado.

-PAMELA SILVA: DIVORCIO, EMBARAZO EXTRA MATRIMONIAL Y BEBÉ

La esposa aparentemente feliz que vimos hasta el 2019, en este 2020 nos sorprendió con una más real que perfecta. Sí, Pamela Silva dejó de ser Conde, se divorció de César Conde mientras en su vientre crecía el amor de su vida, Ford, quien a la vez era hijo extra matrimonial. Ocultó el embarazo públicamente hasta el final. Ya divorciada, con su hijo en brazos, la periodista de ‘Primer Impacto’ nos volvió a sorprender con la noticia de que el pequeño sí tiene padre, sí lo reconoció y sí es su pareja.

-ESCANDALOSO DESPIDO DE CAROLINA SANDOVAL Y SU REINVENCIÓN

Este quizás podría definirse como el escándalo del 2020. Carolina Sandoval, la explosiva ‘Venenosa’ de ‘Suelta La Sopa’, terminó explotando en el programa y fue despedida. Todo comenzó el día que prendió su InstaLive, pero no para vender una faja o bailar, sino para decir que si no la veían esa tarde en el show de Telemundo era porque no la dejaban salir desde su casa, que le exigían estar en el estudio, y ella no se iba a exponer ante los posibles casos de COVID-19 dentro del equipo. Lo que siguió fue un sin fin de capítulos que prometen no terminar. Llamó traidores a sus ex compañeros, habló de desilusión, le quitó el padrino a su hija menor, Amalia Victoria, porque era su ex jefe, Carlos Mesber. Estrenó ‘El Almuerzo con Caro’ por las redes sociales, a la misma hora que su antiguo show. Tiró indirectas, directas, prometió demanda, decidió no hacerlo. Bailó en bikini en la calle, comió de la bandeja humana de un hombre, empoderó y defendió a la mujer en toda su extensión de belleza, y subió y subió sus seguidores.

-JAVIER CERIANI: EL DESPERTAR DEL TORMENTO DE LOS FAMOSOS

En los 2000 Javier Ceriani fue el ‘Aguila’ e hizo temblar a la farándula en Miami. Pero este 2020, viviendo en Los Angeles, y convertido en ‘El Güero’, Ceriani, junto a Elisa Beristain, desde ‘Chisme No Like’, revolucionaron no solo el mundo del entretenimiento, sino las redes. Hoy los ven a diario más de 30 mil personas. No hay famoso que no pregunte si hablaron de ellos, ni ejecutivo que no pida un resumen de lo que dijeron. Pusieron en jaque hasta a sus propios colegas y los posibles caso de corrupción en lo que aparentemente incurren en nombre de la profesión. Muchos lo critican, otros lo reprueban, hay quienes dicen que miente, pero las mejores primicias de este año, se dijeron primero en su boca. El embarazo de Pamela Silva, la nueva pareja de Ninel Conde, la separación de Lupillo Rivera y Belinda, y así una lista interminable.

-EL BERRINCHE DE NACHO MENDOZA CON CARA DE BEBÉ

Nacho Mendoza terminó el 2019 en medio del escándalo: separado de Inger Devera, y negando que tenía un romance con Melany Mille. Pero en el 2020 tuvo su primera hija mujer, Mya, con la mujer que negó, hizo una portada para la revista Hola hablando de cómo la amaba y le escribió una romántica carta en Instagram el día de su cumpleaños. Claro, en el medio se peleó con la prensa, aseguró que estábamos haciendo una novela de su vida, insultó al dueño de una posada que visitó y que compartió una foto de la pareja en dicho lugar, y finalmente decidió cerrar sus redes. Con el nacimiento de la bebé, volvió a abrirlas y asegura que ahora está en paz y en control.

-PAULINA RUBIO EL ESCANDALOSO ‘EN VIVO’ CON PRUEBA DE DROGAS

Paulina Rubio fue otra de las protagonistas virtuales, ya sea por su inolvidable Live bajo los efectos de… algo, y sus citas en la corte con los padres de sus hijos. Su odisea comenzó cuando decidió participar de uno de los eventos para concientizar sobre los cuidados del COVID-19. Se olvidó la letra de su propia canción, confundía las palabras, y justo aspiró o suspiró fuerte, cuando agachó la cabeza. Eso derivó no solo en la controversia, sino que los padres de sus hijos, Colate Nájera y Gerardo Bazúa, tomaron eso para llevarle a la corte y pedirle la custodia, o por lo menos que les deje ver a los niños. El juez regañó a todo el mundo, pidió que no se consumiera delante de los niños ni alcohol, ni sustancias prohibidas. Pau, por decisión propia, se hizo un test de drogas que salió negativo, y terminó llorando en las redes sociales por todo lo vivido.

-LOS DOS CASAMIENTOS SECRETOS: KARINA BANDA Y CARLOS PONCE, FRANCISCA LACHAPEL Y FRANCESCO

Las bodas canceladas que se convirtieron en secretas. Sí, este año Karina Banda y Carlos Ponce, y Francisca Lachapel y Francesco Zampogna iban a darnos los casamientos del año más románticos, pero la pandemia hizo que ambos se cancelaran. Sin embargo, casi al finalizar el año, Banda y Ponce revelaron en la portada de la revista Hola que ¡se casaron en secreto! en junio. Mientras que Francisca sorprendió a sus compañeros de ‘Despierta América’ con que ¡ya había unido su vida, por lo civil, con Francesco!… Y no solo eso, sino que el 31 de diciembre festejarán su primer aniversario como ‘la señora Zampogan’.

-CHIQUIS RIVERA: COVID-19, DIVORCIO, NUEVO AMOR Y NUEVA VIDA

Los Rivera suelen ser, desde hace muchos años, sinónimo de escándalo y controversia. Aunque fueron varios de la dinastía que tuvieron sus titulares, la ganadora, sin duda, es Chiquis Rivera. La recién casada se separó de Lorenzo Méndez sin dar mucha explicación. Pero el COVID-19 positivo de ambos los volvió a unir, ¿para siempre? ¡NO!… Para terminar con los papeles de divorcio oficiales en la corte. Jugaron de nuevo a reconciliarse mientras sacaban temas musicales, incluso dejaron correr un posible embarazo que terminó no siendo cierto. Lo que si fue cierto, fue el pequeño romance de la hija de Jenni Rivera con el empresario de restaurantes Mr. Tempo. Pero duró menos que el escándalo que provocó. ¿Algo para festejar? Un libro sobre su dieta keto, y su primer Latin Grammy.

-CHYNO MIRANDA Y SU PELEA POR VOLVER A CAMINAR

Como te hemos venido contando, los famosos no han sido ajenos a la pesadilla del COVID-19. Muchos dieron positivo y pudieron llevarlo con tranquilidad, tal el caso de Karol G, Prince Royce, J. Balvin, entre otros. Pero ese no fue el caso de Chyno Miranda. El virus lo llevo a enfrentar a una gran prueba: perder parte de la movilidad de su cuerpo, e incluso no poder caminar. Después de semanas internado, con dolores agudos y sin poder mover las piernas, el cantante, con la ayuda de su esposa, Natasha Araos, le da batalla a la enfermedad que asegura no lo vencerá. Es así como, poco a poco, se recupera, comenzó a dejar de lado la silla de ruedas e incluso está comenzando a hablar nuevamente.

-RAFAEL AMAYA: LAS DROGAS Y LA PROMISCUIDAD QUE CASI LO MATA

Lo que era una verdad a gritos, que solo él negaba, terminó cayendo por su propio peso y tocando fondo. Rafael Amaya, en exclusiva con la revista People en Español, confesó su adicción a las drogas, las orgías, el alcohol y la vida promiscua. Batallando contra sus adicciones y luego de haber pasado por el centro de rehabilitación de Julio César Chávez, el actor confesó que su personaje de ‘El Señor de los Cielos’ se lo terminó ‘comiendo’, y creyendo que era Aurelio Casillas. Camuflado se perdió por el mundo jugando a una ruleta rusa con su vida. Él día que sintió que ya no podía más hizo la llamada a la persona acertada: su compadre, Roberto Tapia, quien lo rescató y lo internó. Ahora, limpio de toda ese bajo mundo, promete seguir luchando por su vida.

-WILLIAM LEVY ENTRE EL ACCIDENTE DE SU HIJO Y EL REGRESO A LAS TELENOVELAS

El 2020 los llevó a William Levy y su pareja, Elizabeth Gutiérrez, vivir uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Christopher, sufrió un accidente manejando un carro de golf, que comprometió una de sus piernas. Nadie olvidará el llamado del joven al 911, en donde pedía ayuda, al tiempo que decía: “Mis papás se van a enojar”. Luego de varias operaciones y muchas oraciones, Chris se recupera a base de terapias. Pero después del tormento, llegó la felicidad para el actor y para sus seguidores, el regreso a las telenovelas de la mano de Telemundo y junto a Carmen Villalobos, como protagonista del remake de ‘Café con Aroma de Mujer’.

-LOS FAMOSOS PADRES QUE DEJARON ESTE MUNDO

Este año nos llenó de dolor y muerte. Muchos fueron los famosos que fallecieron, y los padres de celebridades que nos acompañan a diario en los medios. Jaime Camil, perdió a su papá, Jaime Camil Garza producto de una úlcera; misma emergencia que se llevó a la gran productora Magda Rodríguez, madre de Andy Escalona. Ana Patricia Gámez y Raúl González despidieron a sus papis, quienes batallaban, ambos, contra el cáncer. También Pepe Aguilar perdió a su madre, Flor Silvestre, como Rodner Figueroa a la suya. Y no podemos dejar de nombrar a una muerte de la que habló el mundo entero, la del padre del fútbol, Diego Armando Maradona.

-LA ENSEÑANZA DE DANIELLA ALVAREZ DESPUÉS DE AMPUTARLE UNA DE SUS PIERNAS

La ex Miss Colombia, Daniella Álvarez se ha vuelto el ejemplo que ha hecho, de este 2020, una gran enseñanza. Su vida perfecta dio un vuelco completo luego de que una isquemia hiciera que le amputaran su pierna izquierda. Lejos de entregarse, le dio gracias a Dios por la prueba, y decidió tomar no solo las riendas de su vida, sino ser un ejemplo para otros contando su historia, no dejándose caer y diciendo: “amo mi muñón”… Cada día camina mejor con su prótesis y hasta ¡baila!, su mayor pasión. Al final casi de este año recibió la noticias que tampoco su pie derecho podrá ‘funcionar’, como lo definió la modelo, pero segura que eso tampoco la detendrá.

-JOSÉ LUIS ‘EL PUMA’ RODRIGUEZ Y EL CIELO QUE SE LE CONVIRTIÓ EN INFIERNO

José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, volvió a nacer al recibir un doble transplante de pulmón. Sin embargo, para muchos, le queda una deuda pendiente en la vida, reconciliarse con sus hijas mayores Liliana y Lilibeth. ¿Eso está cerca? Pareciera que no, que está muy lejos, por lo menos así lo dejó claro en una entrevista que tuvo con Luz María Doria, en su programa digital, “Charlas con Luz…Ma” Ante la pregunta de qué pasaría si se muere y no habló con sus hijas, contesto: “No pasa nada, nos vemos en el cielo”... Fue acusado y señalado como cruel, desalmado y hasta sus hijas le respondieron con dolor. ¿En su defensa? Él asegura que para un cristiano el cielo es el mejor lugar y que ahí las espera.

-LOS FAMOSOS QUE CONFESARON SUS DEPRESIONES

El encierro por el virus despertó muchos de los demonios de nuestros famosos: la depresión. Una vez más J. Balvin confesó que batallaba contra ella, que muchas veces lo vencía y otras se levantaba. Lo mismo vivió la cantante Helen Ochoa, quien en exclusiva nos habló de cómo conoció la oscuridad y tocó fondo antes de volver a buscar la luz. En ‘Red Table Talk’, Gloria Estefan confesó que hasta pensó en suicidarse y había elegido el árbol de dónde colgarse. Lili Estefan habló de la depresión en la que la hundió la infidelidad y el abandono de su esposo y Elyangélica González, sorprendió quebrándose en ‘Despierta América’, y contando que ella también lucha contra el mismo fantasma.

-EL SUICIDIO DE XAVIER ORTIZ Y ANTHONY GALINDO DE MDO

A las muertes por enfermedad, se sumaron dos, dentro del mundo del espectáculo, que fueron por mano propia. Los suicidios de Xavier Ortíz y Anthony Galindo. El ex Garibaldi estaba sumido en la depresión por no poder ver a su hijo, y el encierro por la pandemia lo habría llevado al límite, sin pedir ayuda, decidió ahorcarse con su propio cinturón. En el caso del cantante de MDO, su intento de suicidio no lo llevó de inmediato a la muerte, él estuvo hospitalizado hasta que, dado la gravedad del caso y que su estado era irreversible, su familia decidió desconectarlo. Menos de 24 horas después falleció.

-PATY NAVIDAD Y SUS INCOHERENTES PENSAMIENTOS

Este año Paty Navidad puso a prueba la capacidad de asombro de muchos. Ella, entre muchas cosas, aseguró primero que el coronavirus era mental, después que se había creado controlado para dominar nuestras mentes. Después que la vacuna nos va a matar y hasta que los aliens vienen a buscarnos. Sí, sus seguidores están preocupados por su salud mental, pero ella aseguró que seguirá derramando ‘verdades’ en sus redes sociales. ¡A preparase para el 2021!