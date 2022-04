Will Smith también bromeó sobre las personas con alopecia en el pasado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque parezca mentira, después de todo el escándalo suscitado por Will Smith haber golpeado a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar 2022, resulta que el esposo de Jada Pinkett también bromeó en el pasado sobre la alopecia durante un programa de televisión.

Activar subtítulos en español.

El actor de King Richard, Will Smith, estuvo de invitado en un programa de televisión e hizo un chiste sobre alguien que estaba en el set y que no tenía cabello. “Él tiene una regla…. Él debe lavar su cabeza todos las mañanas. Eso es una regla. él sigue las reglas hombre, él sigue las reglas… Es solo un chiste, vamos….”, se le escucha decir al actor haciendo referencia a alguien que pertenecía a la banda musical del show.

Recordemos que el actor se dio a conocer precisamente en la serie de televisión de corte humorístico. “The Fresh Prince of Bel Air“. En la misma compartió un capítulo con Chris Rock. Su esposa Jada Pinkett Smith también habría pisado el set de televisión. Hizo una audición, pero no quedó seleccionada por su baja estatura. Sin embargo, eso marcó el inicio de lo que se convertiría después en un idilio de amor. View this post on Instagram A post shared by RadicallyRetro (@gottagetbackintime121)

Para ese entonces, Will Smith estaba casado con Sheree Zampino en 1992 y tuvieron el primer hijo del actor conocido como Trey Smith. Tras tres años de matrimonio y un hijo, se separaron y de inmediato Will buscó a Jada y no se separaría de ella. En la actualidad, el matrimonio se lleva muy bien con la ex del actor. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Hacia el 2010 Chris Rock y Jada Smith coincidieron para hacer las voces de dos de los personajes de Madagascar. En ese momento se habló de un posible romance. Muchas son las fotos que confirman que sí tuvieron una amistad cercana. Incluso, en el 2016 Chris Rock hizo un chiste sobre la pareja en la gala de los Premios Oscar de ese año. Jada y Will manifestaron su incomodidad por las pocas nominaciones de artistas de color y eso se tomó como un boicot por parte de los mismos hacia el comité de La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. “Decir que Jada Smith boicotee los Oscars es como que yo llame a boicotear los calzones de Rihanna. Nadie me ha invitado”, fue el chiste del comediante. Activar subtítulos en español.

Jada Pinkett y Will Smith tienen 27 años juntos con algunas crisis matrimoniales y unas breves separaciones. En el 2020 Jada habló ante las cámaras de Facebook Watch en su programa Red Talk Table sobre un romance que tuvo con el amigo de su hijo Jaden hace cuatro años atrás, el rapero August. Sin embargo, ambos reconocieron no haber estado juntos para ese entonces. También han admitido tener una relación abierto: “El matrimonio no te puede hacer sentir como en una prisión”, aseguró Jada Smith inmediatamente después de dar a conocer esa noticia. Activar subtítulos en español.

