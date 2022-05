Adele y Rich Paul más enamorados que nunca y así lo presumió ella en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adele ha vuelto a sonreir y el culpable, por fortuna, es su novio Rich Paul. La cantante de origen inglés celebró su cumple 34 en la que se dejó ver con muchos de sus amigos. Sin embargo, los rumores de su ruptura con su amor afloraron en las redes sociales. Pero fue la propia cantante dejó ver en Instagram qye ella y su galán están más enamorados que nunca y que de ruptura, nada.

Resulta que Rich Paul estaba ese día en la última carrera de la Fórmula 1 en Miami cumpliendo compromisos laborales. Ahora Adele ha atajado cualquier rumor sobre una supuesta crisis que pudiera haber avivado la ausencia del agente deportivo compartiendo una serie de instantáneas en las que aparecen posando juntos frente a una mansión, compartiendo un beso en el camerino durante el especial televisivo ‘An Audience With Adele‘ que ella ofreció en noviembre o promocionando el disco ’30’ de la artista con una aparición en McDonald’s. La pareja ha protegido a toda costa su relación sentimental, así que estas imágenes ofrecen un raro vistazo a su vida en común pero confirman que están más enamorados cada día. View this post on Instagram A post shared by QueTal Magazine (@quetalmagazine)

“El tiempo vuela”, ha asegurado la estrella de la música, Adele, que ha resumido su historia de amor con Rich Paul con una foto del mensaje que encontró en una galleta de la fortuna: “Has encontrado una buena compañía. Disfruta”.

