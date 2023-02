Pastor Gerald A. Johnson dijo en Tik Tok: “En el infierno se escucha Umbrella de Rihanna”

Un pastor de una iglesia en Texas, Gerald A. Johnson, dijo que cuando sufrió un ataque al corazón en 2016 su espíritu dejó su cuerpo y que unos demonios lo llevaron al inframundo y lo torturaron entre muchas otras cosas con la canción “Umbrella” de la cantante Rihanna.

A través de un Tik Tok, el pastor aseguró que los demonios entonaba el tema musical de Rihanna al tiempo que veía cosas horripilantes como un hombre caminando en cuatro patas prendido en fuego. “Había una sección en el infierno que escuchábamos música de la Tierra pero, en lugar que los artistas las cantaran, las cantaban los demonios…”.

El hombre sostiene que la canción “Umbrella” de la pareja de A$AP Rocky la cantaban en el inframundo porque: “Esas personas que crearon las melodías no estuvieron en contacto con Dios en la Tierra”. También asegura que le cantaron la canción: “Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin. View this post on Instagram A post shared by Gerald A Johnson (@geraldajohnson)

El pastor Gerald A. Johnson dice que, cuando los artistas usan drogas, permiten que se abra un portal hacia el infierno, por el cual los demonios les susurran las canciones a los artistas: “Permiten que Satán los controle”. Según él, “La historia debería alertarnos sobre cuándo los temas vienen por dictámenes de los demonios”.

Hasta el momento de cierre de esta nota, la cantante Rihanna no se había pronunciado hasta el momento. Lo que sí se supo es que la recién madre se encargará de amenizar el Halftime del Super Bowl en Arizona el próximo 12 de febrero y que aprovechará de grabar un documental. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Se cree que el mismo podría salir en Apple TV y pretende mostrar su regreso a los escenarios.. Por supuesto se podrá ver toda su preparación, ensayos y demás detalles trascámaras. Un actuación que seguramente dará mucho de qué hablar. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

