Nacho Casano pone fin a rumores de su orientación sexual y relación con Daniella Navarro en Hoy Día

Desde que estaban en La Casa de Los Famosos, Nacho Casano y Daniella Navarro han sido objeto de rumores y en muchas ocasiones, hasta víctimas de noticias falsas sobre el estado de su relación. Misma que también comenzó en el reality show de Telemundo. El actor argentino ofreció una entrevista al programa hermano de la misma cadena televisiva, Hoy Día, y aclaró todos los rumores.

“Tampoco es que que estoy obligado en todo momento q hablar de mi relación con ella… También tengo. derecho a mi privacidad.. Es super gracioso cómo la gente agarra y especula: “Yo ya sé que no están. Uy que eres homsexual y todo eso allá y ahorita ta tá. Así es con esta chava es por tu residencia”, comenzó aclarando Casano refiriéndose a Navarro.

“Me causa una gracia. Más allá que mi orientación sexual es muy mía. O sea, estar muy tranquilo y que hoy día te quieran golpear con eso, se me hace bastante retrógrado”, respondió Nacho Casano de una manera muy honesta sobre su relación con la actriz venezolana ex participante de La Casa de Los Famosos, Daniella Navarro.

Nacho lanzó un libro que cuenta las vivencias que han tenido como pareja después del reality show de Telemundo. Cuenta en primera persona qué sucedió antes los ojos de lo que nadie ve. Lo mejor todo, de la manera más confiable posible: con la fuente directa. Como es razonable, después del programa se supo poco así que él decidió narrar la historia de amor que siguió a eso.

Daniella Navarro también aprovechó la oportunidad de bromear con frases irónicas sobre los supuestos rumores de ruptura con Nacho y hasta dijo que, si lo veían en la transmisión, no era él sino un “doble”. View this post on Instagram A post shared by Tvinquieta (@tvinquieta)

Días antes, la misma venezolana había deleitado a sus fans de Instagram con un bikini diminuto. Callando la boca de quienes la habían criticado hace poco y la habían llamado gorda. No cabe duda que este par, que además se comprometió en noviembre pasado, están más unidos, enamorados y divertidos que nunca. ¡En horabuena por ellos! View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

