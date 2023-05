Tina Turner casi recurre a la Eutanasia, pero el amor de su vida la salvó

La Reina del Rock N Roll, Tina Turner, dejó un vacío y mucho legado cuando el día de ayer el mundo conoció la lamentable noticia de su muerte. Por supuesto, las horas han hecho que más detalles sobre su fallecimiento salgan a la luz. Uno de ellos es que la cantante casi recurre a la eutanasia.

Tina Turner fue diagnosticada con cáncer intestinal en el 2016. En el 2017 tuvo problemas con los riñones por los tratamientos de quimioterapia. Dijo en sus memorias que los calambres que llegó a sentir fueron tan fuertes, que no podía caminar, ni levantarse. Ante esta situación, la artista recurrió a una asociación dedicada a la eutanasia.

A pesar de que Turner nació en Tennessee, tenía varios años viviendo en Zúrich, Suiza. Ahí la eutanasia es legal. La cantante pasó a encabezar la lista de espera “Exit”, donde se dedican a esta práctica. Sin embargo, muy a pesar de los dolores físicos que tuvo la intérprete de “What’s Love Got To Do With It“ y “I Can’t Stand The Rain”.

A Tina Turner la salvó el amor

Fue su último esposo, Erwin Bach, el que la convenció que no lo hiciera diciendo que era sumamente doloroso para él: “Mi marido me dijo que no quería perderme, que no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida. Dijo que éramos muy felices y que haría cualquier cosa para mantenernos juntos. Fue entonces cuando me dijo que me daría uno de sus riñones. Su generosidad me sobrecogió”, explicó en uno de sus libros.

Tina Turner optó por un vestido negro y pistacho de #GiorgioArmani para su boda con Erin Bach pic.twitter.com/YYD4TQMT0M — Roxana De Angelis (@RoxDeAngelis) August 6, 2013

Esto sin mencionar, que su Erin siempre se sintió muy mal de verla contar los terribles 16 años de maltratos y abusos físicos que vivió del padre de 3 de sus 4 hijos, Ike Turner. El mismo la llegó a golpear tanto estando bajo efectos de las drogas y el alcohol, que le llegó a descolar la mandíbula y romperle otros huesos.

También llegó a contar que una vez, su también mánager y productor musical le escupió café caliente en la cara. Esto sin mencionar que su noche de bodas la pasó en club nocturno de estripers. Por fortuna, Tina Turner lo dejó y se recuperó de esa y de otras tragedias de su vida. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

Tina Turner murió en Suiza

Fue justo en un castillo que compró junto a su marido en Zúrich, donde falleció la cantante que se llamaba en realidad Anna Mae Bullock, a los 83 años. Su música será recordada por siempre.

Sigue leyendo:

– Tina Turner fue llamada por años “Piernas de acero”, uno de sus grandes atributos

– Tina Turner tuvo 4 hijos: 2 adoptados y 2 biológicos. Uno se suicidó y otro murió de cáncer

– Muerte de Tina Turner: recuerdan la presentación de la cantante en ‘Siempre en Domingo’

– Antes de morir, Tina Turner reveló quién fue su gran amor secreto: “Siempre estuve enamorada”