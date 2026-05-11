Hallan seis personas muertas dentro de vagón de tren en Laredo, Texas

Un hallazgo dentro de un tren de carga en la frontera sur de Texas mantiene abierta una investigación oficial luego de que seis personas fueran encontradas sin vida en un vagón en la ciudad de Laredo.

El hecho ocurrió el domingo en una estación ferroviaria ubicada en esta ciudad fronteriza, a unas 160 millas al sur de San Antonio, donde personal operativo detectó la situación durante una revisión rutinaria de un tren de la empresa Union Pacific.

Reporte inicial activó la inspección del tren

De acuerdo con el Departamento de Policía de Laredo, el aviso inicial llegó alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando un empleado del depósito ferroviario notificó una posible irregularidad en uno de los vagones.

Minutos después, durante la inspección, se localizaron los cuerpos dentro del vagón de carga, según reportes citados por autoridades locales.

El vocero policial Joe Baeza señaló que la investigación apenas comienza y que por ahora no existen elementos concluyentes sobre lo ocurrido.

Autoridades confirman investigación conjunta

El caso quedó bajo revisión del Departamento de Policía de Laredo en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y los Texas Rangers, según confirmaron autoridades federales y locales.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicó que el caso está siendo atendido por las autoridades locales y estatales, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Identidad de las víctimas aún no se conoce

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las seis personas fallecidas ni su situación migratoria o edad, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Policía de Laredo, José Espinoza.

Las autoridades señalaron que estos datos forman parte de la investigación en curso y que aún no hay información confirmada sobre el origen de las víctimas.

Unión Pacific colabora con las autoridades

La empresa ferroviaria Union Pacific, que opera rutas de carga en Estados Unidos y México, confirmó que está colaborando con las autoridades en la investigación del caso.

La compañía expresó su pesar por lo ocurrido, aunque no ha emitido detalles adicionales sobre las condiciones en las que fue encontrado el vagón.

Investigación en fase inicial

Las autoridades locales han reiterado que el caso se encuentra en una etapa temprana y que aún no se han determinado las causas de las muertes.

Joe Baeza señaló que por el momento no es posible ofrecer conclusiones, mientras continúan las labores de investigación en la estación ferroviaria de Laredo.

El hallazgo ha movilizado a distintas agencias mientras se busca esclarecer qué ocurrió dentro del vagón de carga donde fueron encontradas las seis personas sin vida.

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