Departamento de Justicia presenta segunda demanda contra UCLA por antisemitismo

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este martes 26 de mayo que presentó una segunda demanda contra la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) acusándola de indiferencia deliberada ante un “ambiente educativo hostil” hacia los estudiantes judíos e israelíes.

La demanda del DOJ alega que la UCLA violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles por no proteger a sus estudiantes judíos e israelíes ante el acoso de los manifestantes.

El DOJ hizo referencia a las protestas y al campamento que se instaló en el campus de la UCLA en abril de 2024 por el conflicto entre Israel y Palestina.

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La demanda del DOJ exige el reembolso de todos los pagos de subvenciones federales que se hicieron a la UCLA durante el periodo en que supuestamente incumplió con el Título VI.

Además, el DOJ solicitó una orden judicial que prohíba a la UCLA la discriminación ilegal y el acoso contra los estudiantes judíos e israelíes.

“A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral hostil y antisemita“, declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, en un comunicado.

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“Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia hacia el igualmente deplorable ambiente educativo hostil contra sus estudiantes judíos e israelíes“, añadió la fiscal adjunta.

La cadena ABC informó que, en un comunicado, el rector de la UCLA, el Dr. Julio Frenk, rechazó los argumentos presentados por el Departamento de Justicia.

“Permítanme ser directo: la sugerencia de que la UCLA permaneció pasiva ante el antisemitismo es simplemente errónea. Combatir el antisemitismo es un imperativo moral, arraigado, para mí, en mi historia personal que hace impensable la indiferencia”, dijo el rector de la UCLA.

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El rector aseguró que, tan solo en el último año, la universidad tomó numerosas medidas concretas para combatir el antisemitismo, como la contratación de un vicerrector adjunto para la seguridad del campus y de la comunidad.

El rector de la UCLA, el Dr. Julio Frenk, destacó las medidas que adoptó la universidad para atacar el antisemitismo. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Reorganizamos nuestra Oficina de Derechos Civiles, designamos a un responsable del Título VI y reforzamos nuestras políticas para proteger tanto la libertad de expresión como la seguridad de todos los miembros de la comunidad”, agregó el Dr. Frenk.

Un portavoz de la universidad mencionó que el 14 de mayo, la Iniciativa para Combatir el Antisemitismo de la UCLA publicó un informe con el apoyo de Frenk, que presenta una hoja de ruta para abordar el antisemitismo y la intolerancia en el campus.

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La demanda que el DOJ presentó en febrero se centró en el campamento de protesta que se instaló en la universidad en abril de 2024.

Según los funcionarios federales, el campamento impidió el acceso de empleados y estudiantes judíos a ciertas zonas del campus e incluyó carteles y cánticos antisemitas.

Una noche, contramanifestantes atacaron el campamento, lanzando conos de tráfico y rociando gas pimienta a los grupos protestantes.

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Los enfrentamientos se prolongaron durante varias horas, lo que dejó a más de una docena de personas lesionadas, antes de que intervinieran los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Al diía siguiente, unas 200 personas fueron arrestadas por negarse a desalojar el campamento.

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